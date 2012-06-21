Операція «Урожай», яку на Черкащині вже не перший рік проводить Головне управління ДФС у Черкаській області та його підрозділи в районах, продовжує давати відчутні результати. Протягом поточного року вдалося залучити до оподаткування 16 тисяч одноосібників, які самостійно обробляють земельні ділянки площею понад 2 гектари та продають надлишки вирощеної продукції. Платники цієї категорії уже сплатили податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зі 123 млн грн доходів.
Як розповіла начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Черкаській області Наталія Бойко, внаслідок підвищення сільськогосподарськими підприємствами рівня оплати праці відповідно зросли податки із заробітної плати. Зокрема надійшло 426 мільйонів грн податку на доходи фізичних осіб, понад 49 млн грн військового збору та 326 млн грн єдиного внеску. До бюджету також надійшло 253 млн грн ПДФО з орендної плати за паї. Загалом за цей рік очікується 501 млн грн податку з орендної плати за паї.
Також розмір орендної плати за гектар ріллі, який минулого року удвічі перевищував середній показник по Україні, збільшиться на Черкащині ще на 17 відсотків — до 3467 грн за гектар. Очікуваний розмір орендної плати за паї по області — 8,2 відсотка.