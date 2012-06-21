До структурних підрозділів обласних державних адміністрацій спрямовано 80,69 мільйона гривень на компенсацію відсотків за залученими кредитами. Зокрема 78,94 мільйона вже перераховано позичальникам. Найбільші суми компенсації нараховано сільгоспвиробникам Вінницької (7,14 мільйона гривень), Київської (6,84 мільйона гривень), Черкаської (6,64 мільйона гривень), Хмельницької (5,4 мільйона гривень), Полтавської (5,15 мільйона гривень), Харківської (5,04 мільйона гривень), Сумської (4,18 мільйона гривень), Дніпропетровської (4,09 мільйона гривень) та Чернігівської (4,06 мільйона гривень) областей. Загалом за звітний період 405 сільгоспвиробників залучили пільгових кредитів на суму 3,85 мільярда гривень.
Також, за даними Держстату, в січні — липні 2019 року середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві (в розрахунку на одного штатного працівника) сягла 8388 гривень, що на 23,9% більше, ніж торік за аналогічний період. Тоді було 6770. А в липні середня платня в галузі становила 9850 гривень, що на 12,8% більше, ніж у червні (8735).