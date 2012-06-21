За 9 місяців 2017 року НАК «Нафтогаз України» закупила 17,5 мільярда кубометрів газу, на 3,1 мільярда кубів більше, ніж торік за той самий період. Частка імпорту становила 41%, а газу від ПАТ «Укргазвидобування» надійшло 59%. З Росії газ не імпортували.
Як повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України», компанія імпортувала з європейського ринку 7,1 мільярда кубів блакитного палива. Ідеться про 12 постачальників з Німеччини, Швейцарії, Франції, Великої Британії, Чехії, Польщі та Італії. Жодна із закордонних компаній не поставила більше ніж 30% обсягу імпортованого газу, повідомляють у компанії.
В «Укргазвидобування» закупили 10,4 мільярда кубометрів товарного газу. Його використовують для потреб побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню й релігійним організаціям. НАК не постачає газу безпосередньо населенню, ресурс перепродують регіональні газопостачальні компанії (газзбути) згідно з постановою КМУ від 22 березня 2017 №187.