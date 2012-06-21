Керівник клінічного дослідження Елейн Тіллінг впевнена, що хворобу можна діагностувати за допомогою обстеження ротової порожнини. За словами фахівця, хворобливість ясен можуть бути показником високого вмісту цукру в крові.
Причиною є зубний наліт. Пацієнти з діабетом більш схильні до ущільнення стінок кровоносних судин, що уповільнює транспортування поживних речовин в крові і перешкоджає позбавлятися відходів. Згодом ясна слабшають і більш схильні до інфекцій. Також загальний стан зубів у людей з діабетом значно гірший, ніж у тих, хто контролює рівень цукру в крові.
«Іноді проблеми з ротовою порожниною – ознака більш серйозної проблеми в організмі», - пояснює Еллейн Тіллінг. Збільшення зубного нальоту також свідчить про ризик серцевих захворювань.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»