Про це голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії сказав в інтерв’ю газеті «Урядовий кур'єр».
«Не телебачення, не радіо, а саме мовець. Якщо воно не має високих рейтингів, то чим може бути корисним? Умовно кажучи, чи вам подобається шоколад більше за вівсяну кашу? Мабуть, так, але це не означає, що можна жити самою шоколадкою. Корисне часто не дуже смачне. Але каша потрібна також. Шоколад — розважальні медіа — маємо щодня, на це спрямоване комерційне радіо і телебачення. А суспільне мусить давати не те, що хочете, а те, що потрібно. Це означає, що, наприклад, раз на чотири роки, коли йдеться про вибори, маєте знати, що увімкнете той канал, де отримаєте інформацію. Вам не скажуть, за кого голосувати, але скажуть правду про одного, другого, третього кандидата, і тоді ви маєте обрати самі»,– наголосив Зураб Аласанія.
Він також зауважив, що кожен із комерційних каналів агітуватиме, за кого голосувати. Бо за кожним з них стоять власники, котрі живуть у цій країні. Саме для комерційників маємо стати точною відліку.