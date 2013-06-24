Прем’єрміністр Юлія Свириденко обговорила з керівниками комітетів Верховної Ради внесення до порядку денного термінових законопроєктів.
«Для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна зокрема в межах Ukraine Facility та програми МВФ має виконати свою домашню роботу для продовження реформ. Провідна роль у цьому спільна — парламенту й уряду, — зазначила Юлія Свириденко. — Обговорили з народними депутатами основні норми, необхідні для продовження реформ, виконання наших зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу».
Прем’єрміністр подякувала народним депутатам «за діалог і готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями. Домовилися, що до порядку денного буде внесено термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжимо консультації щодо інших документів, які викликають дискусії», — зауважила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.