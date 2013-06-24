Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм, яка попри ворожі масовані обстріли перебувала цими днями в Києві. Сторони обговорили стан виконання програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF), загальний обсяг якої становить $8,1 млрд.

За словами Юлії Свириденко, представників місії поінформували про спільну роботу уряду та парламенту щодо виконання структурних маяків програми.

«Наступного тижня очікуємо голосування за зміни до державного бюджету України на 2026 рік, які мають врахувати головні потреби обороноздатності, а також економічної, енергетичної та соціальної стійкості держави. Ми маємо бути максимально готовими до наступного зимового періоду», — наголосила Прем’єр­міністр.

Крім того, схвалили прогрес на шляху до впровадження реформ, щодо яких Україна має зобов’язання перед партнерами, і підтвердили готовність продовжувати детінізацію економіки та роботу над підвищенням інвестиційної привабливості України, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.