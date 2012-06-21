Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Торік Львів відвідали понад 2,5 мільйона гостей. Від галузі туризму надходження поповнили міську скарбницю майже на 200 мільйонів гривень. Звісно ж, на подорожувальників у місті Лева з нетерпінням чекали й цьогоріч. Але на заваді стали карантинні умови, які викликав спалах коронавірусної інфекції COVID-19. У планах міської влади в червні відновити внутрішній туризм та організовані екскурсії, певна річ, з наголосом на безпеку відвідування.
Наразі ж управління туризму міської ради започаткувало акцію «Зустрінемося знову у Львові». Організатори цієї ініціативи звертаються до людей, які вже бували у місті Лева, поділитися власними враженнями про нього, чим воно їм запам’яталося чи мріють ще раз відвідати його. Відеоспогади, відеоміркування закордонних туристичних амбасадорів викладають, серед іншого, на спеціальній сторінці у соцмережі Фейсбук.
«Залюбки хотів би повернутися до Львова, присісти десь у старому місті, купити собі щось на площі Ринок чи просто прогулятися головною вулицею», — зазначив, зокрема, подорожувальник з Пакистану Джахангір Афзал. Своїми думками про гостинність Львова, його туристичний шарм, крім Дж. Афзала, вже також поділилися Роберт Рос, який веде американське тревел-шоу «Raw Travel», Маркус Ріва — співак і продюсер з Латвії, Мір Самед Джафарлі — ведучий азербайджанської програми про мандри та інші.