Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Незважаючи на зимові холоди, звенигородські лісівники нині збирають гриби. Щоправда тепличні, проте вирощені на екологічно чистому субстраті рослинного походження.
Як розповів провідний мисливознавець Звенигородського лісгоспу Олександр Шевченко, гливи тут почали вирощувати минулого року за ініціативою директора лісгоспу Анатолія Проценка. І хоч технологію догляду у всіх тонкощах ще тільки відпрацьовують, вже до кінця року зібрали 400 кілограмів глив. Особливих витрат нова справа не вимагає, зате одержаний прибуток уже становив 7,5 тис. гривень. Нинішнього року планують значно його перевершити.
Продають вирощені гливи у торговельній мережі Черкащини. Завдяки тому, що гриби вирощено на екологічно чистому субстраті рослинного походження, їхні плодові тіла не накопичують у собі важких металів і токсичних речовин. Крім того, багато гурманів визнають, що за смаковими якостями гливи перевершують печериці, а при вмілому приготуванні нагадують за смаком білі гриби. Їх смажать та тушкують, додають у соуси й супи, соління та маринади.
Згідно з останніми дослідженнями, поживна цінність цих грибів дуже висока. Вони за деякими параметрами перевершують навіть білий гриб та лисички. Тому затребуваність їх для харчування все більше зростає. Багатий вміст незамінних амінокислот прирівнює поживну цінність глив до м’ясо-молочних продуктів. Крім того, в них міститься дуже багато білків і мало жирів. Вони сприяють очищенню організму від холестерину. До того ж гливи по праву можна поставити в один ряд із фруктами і зеленим салатом, оскільки, вітамінний набір грибів анітрохи їм не поступається.