Останнім часом перед початком передплатної кампанії на адресу нашої газети несподівано піднімається інформаційна хвиля, яка переконує читачів: «Урядовий кур’єр» не друкуватиме офіційних документів Президента і Кабінету Міністрів, отже газету закриють. У редакції лунають дзвінки від ошелешених читачів, у відділі реклами — від здивованих клієнтів, у бухгалтерії — від різних підприємств і організацій. У всіх питання: чи правда, що «Урядовий кур'єр» закриють? І наступне запитання: чи варто в такому разі передплачувати газету?
Так було минулої осені. Так відбувається тепер. Голосні заголовки на різних сайтах змусили вкотре наших передплатників засумніватися в тому, що «Урядовий кур’єр» виходитиме й надалі: «Кабмін скасує обов’язкову публікацію в «Урядовому кур’єрі» нормативно-правових актів», «Кабмін може скасувати обов’язкове опублікування законів в «Урядовому кур’єрі» тощо. Були навіть такі заголовки: «Уряд відмовляється від друкованого варіанта вісник «Голос України» (???). Питання, до чого тут уряд, якщо «Голос України» — офіційне видання Верховної Ради?! І таке інше. І пішла гуляти інформаційними полями ця «новина», яку ніхто не спромігся перевірити.
То в чому ж насправді сутність питання? У середу на засіданні уряду справді розглядали питання, яке стосувалося друкованих офіційних видань. Але! По-перше, це стосувалося тільки одного видання — «Офіційного вісника України», яке видає Міністерство юстиції (до речі, саме тому на засіданні Кабміну з цим питанням виступав міністр юстиції). По-друге, рішення не було прийнято, і його відправлено на доопрацювання, як нам вдалося дізнатися. Ось що в сухому залишку! Якщо будь-яка людина, що цікавиться цим питанням, прочитає пояснювальну записку до цього проєкту і подивиться порівняльні таблиці або хоч подзвонить спеціалістам, то зрозуміє, що в жодному разі не можна формулювати новину так, як вона потім пішла гуляти у фейсбук та інші соціальні мережі. Іншими словами, це просто фейк!
На жаль, ми вкотре стали свідками кричущого непрофесіоналізму деяких журналістів. Нам не зрозуміла позиція колег, які могли б хоч поцікавитися в «Урядового кур’єра», чи відомо нам про таке рішення і що воно означає для газети. Ніхто не спромігся навіть зателефонувати в редакцію або Кабінет Міністрів. Як часто буває, гонитва за голосними заголовками невідворотно призводить до обману читачів.
Тому ми вкотре звертаємося до них:
«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ВИХОДИТИМЕ І НАДАЛІ! НЕ ВІРТЕ ФЕЙКАМ!
Редакція газети «Урядовий кур’єр»