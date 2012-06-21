Несподіваний живий вантаж виявили сумські прикордонники неподалік села Лугівка Великописарівського району поблизу українсько-російського кордону. У машині ГАЗель, яку вони зупинили, четверо громадян України із Сумської та Харківської областей перевозили чотирьох коней. Під час поглибленої перевірки з’ясувалося, що один із пасажирів був без документів, свідоцтво про реєстрацію автомобіля мало ознаки підроблення, на момент зупинки автомобіля не було товаро-супровідних документів на коней. Тож правоохоронцям не залишалося нічого іншого, як доставити порушників прикордонного режиму разом із живим вантажем до Великописарівського відділення поліції для з’ясування всіх обставин. Як повідомила пресслужба Сумського прикордонного загону, складено відповідні протоколи, направлено два повідомлення про протиправні діяння, які можуть підпасти під чинність статті 358 ККУ: підроблення документів, печаток, штампів та бланків та їх збут чи використання.
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