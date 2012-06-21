Звільнені з ОРДЛО українці у межах обміну пройшли основні клінічні обстеження в клінічній лікарні "Феофанія". Про це розповів під час брифінгу заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань, передає УНН.
"Вчора ми прийняли 63 людини, яких розмістили на всіх трьох корпусах клінічної лікарні "Феофанія". Сьогодні доїхав ще один пацієнт. Всі розміщені, більшість пацієнтів знаходяться на другому корпусі - загалом 45 пацієнтів. На першому - 12, і на третьому - сім. Вчора всі вони були госпіталізовані о 23:00. Нагодовані, помиті, дана можливість людям виспатися. Сьогодні вже пройшли повний перелік клінічних обстежень, яких потребують, для кожної конкретної ситуації", - вказав лікар.
З його слів, велику кількість досліджень, яка необхідна, вони ще будуть проходити далі, але "загальні клінічні обстеження... вже всі пацієнти пройшли".
Також усі пацієнти були оглянуті психологами, психотерапевтами.
"Усі пацієнти, які у нас знаходяться, ніхто ще з лікарні на даний момент ще з лікарні не виписався", - додав медик.
Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.