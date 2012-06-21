Військовослужбовців, які проходять лікування у Центральному клінічному госпіталі Міністерства оборони, і звільнених з полону 27 грудня, що перебувають на реабілітації у військовому шпиталі, відвідав напередодні Нового року Президент Петро Порошенко.
«Вважаю своїм обов’язком як Президента, Верховного Головнокомандувача бути разом з міністром і з вашим командиром тут. Для мене це велика честь — подякувати вам, потиснути руку за ваше зразкове виконання обов’язків. Ми боронимо рідну землю. Українські воїни сьогодні найшанованіші, і хочу передати вам вітання від всього українського народу і подяку за те, як ви захищаєте рідну землю», — був щирим з військовослужбовцями Петро Порошенко.
Президент подякував людям за те, що вони високо тримають прапор десантно-штурмових військ, і висловив упевненість, що на Донбас неодмінно буде принесено мир і спокій, повідомляє департамент прес-служби АП.
Глава держави поцікавився самопочуттям військових, умовами надання медичної допомоги й перебігом їхньої реабілітації. Він запевнив, що тим, хто потребує протезування, буде надано необхідну допомогу й забезпечено можливість пройти протезування за кордоном.
Уже відкрито реабілітаційний центр у Тисовці Львівської області, де військовослужбовці зможуть повноцінно відновлюватися. «За моїм наказом міністр оборони повністю зробив реконструкцію, підготував реабілітаційний центр. І наші поранені разом з родинами, дітьми зможуть якісно відпочити взимку і пройти реабілітацію», — запевнив Петро Порошенко.
Глава держави привітав бійців з Новорічними й Різдвяними святами, а на згадку про зустріч вручив військовослужбовцям пам’ятні подарунки. Він подякував звільненим з полону за те, що вони не зрадили Батьківщини і зберегли стійкість духу. Для цих мужніх хлопців завжди відчинені двері до лав Збройних сил України. «Такі хлопці нашій армії потрібні», — наголосив Петро Порошенко.
Перемовини про звільнення українських воїнів та патріотів, які залишилися в полоні бойовиків, тривають, і 10 січня відбудеться їх новий раунд. Глава держави наголосив, що спільних зусиль потребує подальша робота у питанні звільнення українців, які досі перебувають у полоні: «Я вже доручив своїм радникам, представникам у Тристоронній контактній групі негайно організувати зустрічі й продовжити переговори».
«Працюємо, щоб на хвилі першого звільнення ми не забарилися з другою. Для нас справа честі їх витягнути», — наголосив Петро Порошенко.
Він звернувся до військових з таким проханням: якщо в полоні залишились їхні друзі, — написати їм листа. Він попросив рідних звільнених українців зв’язатися й підтримувати тих, хто поки що залишається в полоні.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»