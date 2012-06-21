Село Коврай у Золотоніському районі на Черкащині знамените тим, що тут майже шість років (1754—1759) жив філософ-просвітитель Григорій Сковорода. Саме тут він написав вірші до славнозвісної збірки «Сад божественних пісень», заклав основи своїх філософської та педагогічної систем. У селі встановлено погруддя мислителя, на будівлі місцевої школи відкрито меморіальну дошку. Іменем Григорія Сковороди названо природничо-історичний комплекс — пам’ятку садово-паркового мистецтва площею понад 14 гектарів. Тут, на території колишнього маєтку переяславського полковника Степана Томари, який і заснував село, зберігся навіть погріб часів Сковороди.
Щороку в селі Коврай відбуваються Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе». Цьогоріч під час цієї традиційної акції численні гості мандрували символічним пішим туристично-краєзнавчим маршрутом «Коврайський світ Григорія Сковороди». Гості довідалися чимало нового про особливості педагогічної системи виховання мислителя-мудреця. Сковородинські навчання сприяли активному обміну думками про методи, прийоми морально-світоглядного, природо- та культуровідповідного вчення славетного філософа і педагога Григорія Сковороди.
Освітяни заглибилися в педагогічний спадок Сковороди, щоб потім упроваджувати ідеї мислителя в навчально-виховний процес. Презентація досвіду роботи Школи цінностей та філософського сприйняття світу Коврайського навчально-виховного комплексу переконливо довела корисність інноваційної діяльності цього закладу, яка спирається на ідеї гуманної педагогіки, педагогіки кордоцентризму та добротворення, на діяльнісний підхід у вихованні.
У межах Всеукраїнського проекту «Сковорода-300» у школі створено музей «Пам’ять», етнографічну кімнату «Світлиця», написано кілька навчально-методичних посібників.