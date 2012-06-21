«Життя в карантині» — під такою назвою 4 червня Закарпатська організація Національної спілки художниківУкраїни презентувала в Ужгороді on-line виставку художніх творів. Вперше без офіціозу, авторів і поціновувачів. Твори наодинці з собою.
Близько п’ятдесяти митців представили свої роботи в експозиційній залі «Галереї Ужгород». Різнотем’я і різнобарв’я мистецьких творів вражає, як і контингент учасників. Живописні традиційні і колоритні сучасні полотна. Роботи відомих художників зі званнями і тих, хто нещодавно, але гідно заявив про себе, поповнивши лави спілчан. Достойно було представлено скульптуру з дерева і каменю, а також декоративно-прикладне мистецтво.
Гармонійно, логічно кожна робота доповнювала іншу. Витонченість і вишуканість художніх творів свідчить про те, що їх робили з натхненням і справжні професіонали. Цікаво, що на виставці ми побачили три роботи під однією назвою — «Іриси». Зрозуміло, що красива і гордовита весняна квітка не могла не привабити художників. Але кожний з трьох автор побачив її по-своєму.
… Талановита Срібна Земля. Вона особлива. Переконуємося в цьому щоразу, коли споглядаємо творіння закарпатських майстрів — творців прекрасного.
Тамара ДУЛІНОВА,
для «Урядового кур’єра»