Президент Петро Порошенко надіслав листа Голові Верховної Ради Андрієві Парубію, в якому пропонує вжити передбачені Регламентом Верховної Ради заходи для відкликання законопроекту №6011 «Про антикорупційні суди», а також якнайшвидше доручити голові профільного парламентського комітету утворити робочу групу щодо напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.
«Створення Вищого антикорупційного суду має стати вагомим елементом системи протидії корупції, тому зволікання з його створенням вважаю неприпустимим», — підкреслив Петро Порошенко.
Глава держави нагадав, що відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», проект якого він вніс на розгляд Верховної Ради, передбачене створення Вищого антикорупційного суду як спеціалізованого суду для розгляду кримінальних справ, пов’язаних із корупцією.
«Згідно з пунктом 16 розділу XII цього закону, Верховна Рада має ухвалити закон, який визначатиме спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду, щоб забезпечити їхній відповідний професійний рівень», — зауважив Президент.
«Саме ефективної боротьби з корупцією насамперед вимагає від усіх гілок влади українське суспільство, так само, як інвестори, котрі готові рухати вперед українську економіку, створювати нові робочі місця й підвищувати добробут українців. Наше спільне завдання — належно реагувати на вимоги людей, а ще краще — випереджати їхні справедливі та обґрунтовані очікування», — наводить департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.
Президент нагадав, що Венеціанська комісія у висновку від 6 жовтня 2017 року критично оцінила законопроекти №6011 та №6529 щодо створення й функціонування спеціальних антикорупційних судових органів.
«Отже, вкрай нагальні розробка та внесення нового узгодженого законопроекту про Вищий антикорупційний суд», — переконаний глава держави.
Подання й реєстрація нового законопроекту, за словами Президента, унеможливлені через законопроект №6011, який досі ще залишається в порядку денному сесії Верховної Ради, попри рекомендації Венеціанської комісії його відкликати. «У зв’язку з цим пропоную вжити передбачені Регламентом Верховної Ради України заходи для відкликання вказаного законопроекту, а також якнайшвидше дати доручення голові профільного комітету Верховної Ради щодо утворення робочої групи для напрацювання законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії», — йдеться в листі Президента.
Петро Порошенко зазначив, що «для успішного та швидкого ухвалення законопроекту його має бути підготовлено із залученням представників усіх або принаймні якнайбільшої кількості парламентських фракцій та депутатських груп».
Президент підкреслив, що напрацьовані робочою групою пропозиції буде враховано в законопроекті, який він незабаром внесе на розгляд Верховної Ради як невідкладний.
«Наголошую, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб до кінця поточного року ухвалити цей законопроект. Витрати на фінансування Вищого антикорупційного суду вже передбачено у проекті бюджету на 2018 рік. Це зроблено наперед, бо є політична воля на створення такої інституції», — резюмував Петро Порошенко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»