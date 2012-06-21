Україна вдосконалюватиме взаємодію із закордонними українцями. На цьому наголосив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час виступу в Києві на 4-й регіональній конференції Парламентської мережі з питань діаспори Парламентської асамблеї Ради Європи.
Василь Боднар зазначив, що зусилля уряду України спрямовано на зміцнення зв’язків діаспори з материнською державою, підтримання української самобутності, консолідацію зусиль міжнародної спільноти у протидії російській агресії. Тож конче потрібним стає зміцнення інституційної спроможності для вдосконалення співпраці з громадами за кордоном.
Заступник міністра також наголосив на необхідності протидії розмиванню української ідентичності закордонних українців шляхом підтримки діалогу з громадськими організаціями закордонних українців, залучення їх до проведення спільних заходів. Прикладом спільної співпраці слугує проведення закордонними дипломатичними установами України спільно з громадськими організаціями закордонних українців міжнародної громадської акції «Запалімо свічку пам’яті!», у межах якої протягом 85 днів символічно передають свічку пам’яті по всьому світу.
Своїм досвідом щодо інституційної організації роботи з діаспорою, урядової політики та створення механізмів співпраці також поділилися інші учасники конференції, зокрема представник МЗС Грузії Варлам Бадзагуа, професор соціології університету м. Мармара (Туреччина) доктор Таліп Кючюкджан, заступник голови Бюро з питань відносин з діаспорою уряду Молдови Геннадій Слободенюк, а також директор Представництва Світового конгресу українців в Україні Сергій Касянчук.
Міністерство закордонних справ розробило Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року, якою визначено пріоритетні завдання й заходи співпраці з громадськими організаціями закордонних українців. Конкретний план дій щодо кожної держави, в якій створено організації закордонних українців, щорічно затверджує міністерство.