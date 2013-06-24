Міністерство освіти і науки запустилоплатформудля реєстрації на програму українознавчого компонента. Це скорочена програма для дітей, які тимчасово перебувають за кордоном і зокрема дистанційно навчаються в українських школах. Вона дає змогу уникнути подвійного навантаження та підтримати зв’язок з Україною через освіту. На платформі батьки зможуть обрати школу, яка надає українознавчий компонент, і подати заявку на зарахування дитини на цю програму.

«Понад 360 тисяч дітей навчаються за кордоном і паралельно продовжують здобувати освіту в українських школах дистанційно. Наша мета — щоб кожна дитина незалежно від країни перебування мала доступ до якісної української освіти. Платформа українознавчого компонента — це простий і зручний інструмент, який автоматизує процес реєстрації та робить його зрозумілим для батьків у різних країнах»,—зазначила заступник міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

У межах програми вивчають українську мову, українську літературу, історію України, географію України, основи правознавства, «Захист України», повідомляє МОН.