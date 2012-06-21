«Нова африканська автомобільна марка» – так позиціонує себе Mureza Auto, яка в цьому місяці представить на автомобільній виставці в Йоганнесбурзі свою першу модель – крос-хетчбек Prim8.
Prim8 поки схожий на Франкенштейна, тому що це зразок, зібраний методом великовузлового складання (SKD), і він не серійний. Причому збірка проводилася на кількох заводах. Mureza Auto отримала машинокомплекти з лівим розташуванням керма, тому довелося адаптувати автомобіль до лівостороннього руху. Які моделі стали донорами і хто поставщики – цієї інформації не розкривається, але є недвозначні натяки, про які трохи згодом.
Відомо, що «пятидверку» укомплектували 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 118 к.с. У списку доступних коробок передач – варіатор і 5-ступінчаста «механіка». Привід – передній.
Для Prim8 у максимальній комплектації заявлені система безключового доступу, мультимедіа з 7-дюймовим тачскріном, камера заднього виду, круїз-контроль, датчики паркування, кондиціонер, 4 подушки безпеки, водійське крісло з можливістю регулювання по висоті, ESP, ABS і систему контролю тиску в шинах.
Своїм надзавданням у Mureza Auto визначають «створення і виробництво доступного автомобіля з хорошим опціонним оснащенням за ціною від 180 до 200 тисяч рендів (близько 12 250 доларів)». Місія компанії: «перетворення Африки шляхом створення якісних транспортних продуктів і послуг». Mureza Auto сподівається заповнити нішу між новими авто і б/у.
ДОВІДКА «УК»
Що відомо про компанію? Засновником і керівником є Татенда Мунгофа, про якого в інформації на сайті сказано: «промисловець, автомобільний дизайнер і підприємець». Його підтримують спонсори з ОАЕ і компанія SAIPA – великий автовиробник з Ірану, який займається випуском як власного модельного ряду, до речі, з двигунами власної розробки, так і ліцензійного складання Citroen і корейських машин.
У майбутньому модельний ряд Mureza Auto планує поповнити за рахунок пікапа, седана, компактного кросовера і навіть електрокара. У довгостроковій перспективі можуть з'явитися однотонний пікап і суцільнометалевий фургон.
Нагадаємо, що національні бренди вже з'явилися у В'єтнамі – VinFast і в Малайзії – Mimco.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»