Другий Український індустріальний тиждень розпочався на Рівненщині. Це серія регіональних заходів, які реалізують за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ за моделлю Європейського індустріального дня (EU Industry Day). Тиждень проходить під егідою Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства, партнерами виступають Асоціація міст, Торгово-промислова палата, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів. Тут пропонують інноваційні рішення для промисловців.
«Це презентація нових можливостей для підприємств, що вже досягли успіхів і планують масштабувати своє виробництво з перспективою інтеграції його у світову економіку. Нині в області 25% продукції виробляють промисловці. У цій галузі понад 60 тисяч робітників. Промисловість області — хімічна, постачання електроенергії, виробництво будматеріалів, машинобудування, харчова й аграрна переробна. Це ті галузі, що створюють продукцію з доданою вартістю й порівняно високими зарплатами працівників. А головне — це стабільні надходження до бюджетів різних рівнів», — зазначив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.
Певні можливості для розвитку бізнесу є: Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, підпорядкована Кабінету Міністрів, може запропонувати безвідсоткові кредити на два роки обсягом до 70% вартості інноваційного проєкту. Тобто держава вже відкрила перші шлюзи для інновацій.