На ринку Таїланда з'явився електрокар-амфібія Fomm One, створений Хідео Цурумакі, який раніше працювали у Toyota.
Транспортний засіб є дітищем колишнього інженера Toyota. Незважаючи на невеликі розміри і потужність, машина коштує більше, ніж пікап Ford Ranger.
За словами Хідео Цурумакі, він створив Fomm One через цунамі. Машина отримала габарити 2500х1300х1560 мм. Якщо не брати до уваги акумулятор і додаткове обладнання, маса автомобіля складає 445 кілограм.
Fomm One оснащений двома 5-кіловатними електродвигунами загальною віддачею 14 к. с. Автомобіль може проїхати без підзарядки 160 км. Максимальна швидкість новинки становить 80 км / год.
Електрокар-амфібія заряджається від побутової мережі протягом 6 годин. У воді автомобіль рухається за рахунок турбіноколіс і водомета. Творець машини підкреслює, що технічно вона не є амфібією, і наділена плавучістю для екстрених ситуацій.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»