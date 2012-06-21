Китайський портал Autohome опублікував фото нового крос-купе FAW-Volkswagen, яке, судячи зі знімків кришки багажника, отримає назву Tylcon. Офіційна прем'єра і вихід на ринок повинні відбутися до кінця 2019 року.
VW Tylcon практично не відрізняється від Tayron, хіба що по висоті через більш крутий нахил.
Довжина крос-купе становить 4 586 мм, ширина - 1 860 мм, висота - 1 635 мм. Для більш наочного порівняння наведемо габарити Renault Arkana: 4 545 х 1 820 х 1 565 мм.
Tylcon, швидше за все, отримає силовий агрегат, як у топових версій Tayron: 220-сильний дволітровий TSI, і автоматичну 7-ступінчасту коробку передач. Кросовер буде оснащений системою повного приводу. Не виключено, що у нової моделі з'явиться також гібридна версія.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»