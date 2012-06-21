Бельгійка Кароліна Дешуймере зробила це відео в Зімбабве. Новонароджений довгий час безуспішно намагався втриматися на ногах. Але врешті-решт йому вдалося залишитися у вертикальному положенні з невеликою допомогою старших.
«Дитинча намагалося встати більше години, але його ноги все ще були зігнуті, тому йому спочатку довелося навчитися їх витягати і тримати рівновагу. Я не могла перестати сміятися – слоник виглядав як маленький п'яниця. Але в підсумку він зробив це, і його старший брат дуже допоміг», – розповіла про смішну історію жінка.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»