У Мережі набирає популярність відео з ведмедем, який несподівано перетворився з ледачого в лютого хижака і дав відсіч двом тиграм.
В індійському національному парку Рантамбор камери зафіксували зустріч небезпечних хижаків. Один тигр наполегливо переслідував на вигляд ледачого ведмедя, але, коли терпіння клишоногого скінчилося, великий кішці довелося тікати. Як і її родичу.
Запис опублікував один із користувачів Twitter. Пост за добу набрав тисячі переглядів. Багато користувачів Інтернету помітили, що тигри насправді ще дуже маленькі. Їх атака здалася їм грайливою. Ймовірно, дитинчата тільки вчилися полювати, тому і помилилися з метою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»