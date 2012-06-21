Державний телеканал Північної Кореї KRT вчора, 30 листопада, показав в ефірі кадри лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, який спостерігав за запуском ракети Hwasong-15. КНДР заявила, що вона успішно випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету, яка може досягти будь-якої материкової частини США, несучи ядерну боєголовку.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», військові КНДР запустили чергову балістичну ракету в середу 29 листопада. Про це повідомила інформаційна агенція Yonhap із посиланням на об’єднаний комітет штабів Південної Кореї. Запущена з КНДР ракета пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японське море. Пентагон повідомив, що це була міжконтинентальна балістична ракета.
У заяві, яку з радісною посмішкою і захватом зачитала диктор Центрального телебачення КНДР, пафосно йдеться, що пуск було здійснено за особистим наказом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у відповідь на проведену Вашингтоном «ворожу політику». Згідно із заявою, ракета пролетіла 950 кілометрів і досягла максимальної висоти 447 кілометрів. У повітрі вона перебувала 53 хвилини.
«Наша країна реалізувала велике історичне завдання, завершивши створення державних ядерних сил», — ідеться в заяві. Офіційний Пхеньян не приховує, що розвиток ядерних озброєнь «спрямовано на захист суверенітету країни і територіальної цілісності від політики ядерного шантажу та ядерної загрози з боку США й забезпечення мирного життя народу».