Європейське космічне агентство ESA створило фільм, змонтований зі знімків орбітального апарату Mars Express. Невелика науково-пізнавальна картина детально показує кратер Корольова на Марсі, діаметр якого становить 82 кілометри.
Фільм представлений на офіційному сайті Європейського космічного агентства. Він був створений з використанням цілої мозаїки зображень, зроблених на одній орбіті за допомогою стереокамери високого дозволу HRSC. Вона встановлена на орбітальному апараті Mars Express.
Вперше ці знімки були опубліковані в грудні 2018 року. Тепер їх обробили і змонтували так, щоб вийшла візуалізація польоту орбітального апарату над кратером Корольова. Мозаїчне зображення було об'єднане з даними про топографію цієї місцевості, що дозволило створити тривимірний ландшафт.
Видовище здатне заворожити глядача. Цей кратер, що добре зберігся, розташований у північній низовині Червоної планети, на південь від величезного дюнного поля Олімпія. Його особливістю є те, що він цілий рік заповнений водяним льодом. Дно кратера знаходиться на два кілометри нижче його краю. Воно покрито куполоподібним крижаним відкладенням товщиною 1,8 кілометра.
Вчені вважають, що це найбільший резервуар льоду на Марсі, за винятком полярних резервуарів. Водяний лід тут дуже стійкий. Оскільки повітря є поганим провідником тепла, водяний лід на дні кратера надійно захищений від нагрівання і сублімації.
ДОВІДКА «УК»
Цей кратер був названий на честь Сергія Павловича Корольова (1907-1966 рр.), головного радянського ракетобудівника і конструктора космічних кораблів. Ця назва була затверджена Міжнародним астрономічним союзом в 1973 році. Під керівництвом Корольова була розроблено міжконтинентальну ракету Р-7, яка стала попередником російських «Союзів».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»