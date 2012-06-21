Компанія Wristbuds вирішила зібрати кошти на популярному майданчику для спільного фінансування Kickstarter для запуску унікального пристрою. Йдеться про «розумний» годинник із вбудованими бездротовими навушниками.
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Основою новинки є годинник, на зразок Mi Band 4 або останній Honor Band, діагональ яких становить 1,14 дюймів. Однак головна особливість полягає в тому, що дисплей пристрою також є і кришкою для зарядного кейса бездротових навушників. Що цікаво, новинка має внутрішню пам'ять об'ємом 4 ГБ, так що навушники можна буде підключати безпосередньо до браслету для прослуховування музики під час тренування, минаючи смартфон або інші гаджети.
Нині компанія просить за пристрій всього 79 доларів, але як тільки пристрій надійде у широкий продаж, його ціна збільшиться до 149 доларів за штуку. Передбачається, що перші поставки почнуться вже в цьому році, а конкретніше в квітні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»