З 8 грудня в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба. Цього дня нова митниця оформила першу експортну декларацію і перший рейс у Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Оновлення митниці — це наступний крок у межах реформування Державної фіскальної служби з розподілом функцій здійснення митних процедур і справляння податків (нова Державна податкова служба працює із 28 серпня).
В уряді переконані, що нова митниця стане важливим елементом боротьби з корупцією. Прем`єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що очікує результатів від керівника ДМС Максима Нефьодова вже цього року. «Нам дуже потрібен результат. Дуже важливий. Нині в країні критично не вистачає ресурсів, а бізнесу бракує рівних правил гри», — акцентував очільник уряду.
Олексій Гончарук закликав Максима Нефьодова жорстко звільняти всіх корупціонерів, оскільки принципи роботи нової митниці мають бути принципово інакшими. «Якщо людина не готова працювати за новими правилами — одразу в історію. В новому органі корупціонерів і людей, які толерують корупцію, не може бути», — наполягає Прем’єр. Також він очікує до кінця року впровадження п’яти сканерів на митницях задля боротьби з контрабандою, а наступного — на всіх митницях. За його словами, обладнання спеціально виводили з ладу або просто не використовували, тому він і доручив до кінця року запустити всі сканери.
Як зазначено на фейсбук-сторінці нового відомства, до початку роботи нової митниці ухвалено закон щодо створення інституту авторизованих економічних операторів, закон про режим спільного транзиту, запроваджено тестовий портал і кол-центр (0-800-503-644) для скарг громадян, створено калькулятор розрахунку платежів під час митного оформлення автомобілів, скорочено кількість регіональних митниць з 26 до 16. Усі регіональні підрозділи нової митниці було зареєстровано станом на 15 листопада 2019 року. Серед важливих технологічних завдань — перекомутування системи реєстрації митних операцій по всій країні і перевипуск кількох тисяч електронних цифрових підписів для співробітників.
Нова митниця — це фактично запущений з нуля орган, який складатиметься з чотирьох ключових елементів: сучасна європейська інфраструктура, однакові й зрозумілі правила гри для всіх, швидкий і зручний сервіс, нова кадрова політика.
Під час презентації нової митниці Максим Нефьодов повідомив, що в межах перезавантаження ДМС у центральному апараті було змінено 80% усього керівного складу. Це не лише заступники й директори департаментів, а й більшість керівників середньої та нижньої ланки. Також оновлено 40% керівників митних постів. Для забезпечення роботи митниці й налагодження її інфраструктури в державному бюджеті на наступний рік закладено близько 480 мільйонів гривень. «Ці кошти спрямують на реконструкцію та добудову 12 пунктів пропуску, на введення в експлуатацію сканерів і закупівлю вагових комплексів. Наразі працюємо в межах старого бюджету», — цитує Укрінформ слова головного митника.
ДМС у листопаді виконала план і перерахувала до бюджету 30 мільярдів гривень. «В умовах зниження обсягів імпорту митниця зібрала більше платежів, що свідчить про ефективну боротьбу з контрабандою», — підкреслив Максим Нефьодов.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»