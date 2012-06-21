Японська компанія FutureModel випустила смартфон NichePhone-S, розмір якого трохи більший за кредитну картку, а вага - 38 грам. Про це повідомляє Gagadget.
Як зазначається, габарити NichePhone-S - 90х50 мм, а товщина - 6,5 мм. Смартфон працює під управлінням двоядерного процесора MediaTek MT6572A на операційній системі Android 4.2 Jelly Bean.
Дисплей у смартфона звичайний, монохромний, з роздільною здатністю 128х64 пікселів. Ємність батареї становить 550 мА/год, чого цілком достатньо на 72 години роботи в режимі очікування або на 3 години безперервної розмови.
NichePhone-S має Wi-Fi і Bluetooth, диктофон, будильник і музичний програвач, який може відтворювати музику із хмарного сховища.
Для управління телефоном використовуються апаратні кнопки на лицьовій панелі, які роблять NichePhone-S схожим на кишеньковий калькулятор. Для зарядки використовується порт Micro-USB, а корпус може бути білого або чорного кольору. Продаж смартфона стартував в Японії 10 листопада, його ціна – 88 доларів США.