На токійській Олімпіаді наші спортсмени вибороли місце в ТОП-20 серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю здобутих нагород

Жоден національний стадіон, де відбувалося дійство закриття Олімпійських ігор, мабуть, не бачив такої сумної картини, як у Токіо. Вистава вражала вишуканістю, режисерськими ходами й задумками, а також майстерним їх виконанням акторів. Але споглядати за цим було нікому, адже і змагання, і закриття ігор відбувалися з порожніми трибунами. І це один з тих небагатьох випадків, коли телеглядачам справді пощастило мати візуальну перевагу.

Українська делегація прощалася з олімпійським Токіо вже в неповному складі — дехто повернувся на батьківщину одразу після завершення своїх виступів.

Під час ходи прапороносців команд-учасниць високу честь нести державний прапор України було довірено володарці двох олімпійських нагород у веслуванні на каное Людмилі Лузан. Вона впевнено, гідно та з олімпійським спокоєм упоралася з цією почесною місією.

Наступні Ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Дуже хочеться вірити, що нинішня Олімпіада — це остання велика спортивна подія (як і Євро-2020), яку було вимушено перенесено через світову пандемію небезпечного захворювання, і що відтепер змагання відбуватимуться лише у парні роки.

Судді і серед переможців…

Україна посіла місце в ТОП-20 серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю здобутих нагород. Наші 153 спортсмени, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей (золоту, шість срібних і 12 бронзових). Ще 23 українці зупинилися буквально за крок від п’єдесталу, посівши 4—6 місця у фінальних змаганнях, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Серед здобутих нагород були й історичні перемоги. А також перешкоди. Так, український рефері Павло Василинчук отримав солідну нагороду — його визнали найкращим суддею боксерського турніру. Він був єдиним нашим представником серед 36 суддів, які обслуговували боксерські поєдинки у Токіо. Він провів 10 поєдинків у ролі рефері в Токіо на рингу, а також 32 бої судив як член суддівської бригади, повідомляє УНІАН. Тож Павло Василинчук став першим українцем, нагородженим почесним статусом найкращого судді Олімпіади.

На окрему увагу заслуговують перша медаль Еліни Світоліної в тенісі й довгоочікуване «золото» борця Жана Беленюка. Ми ж пам’ятаємо, як на попередніх іграх його фактично було позбавлено вищого олімпійського щабля шляхом суддівських маніпуляцій.

…і серед антигероїв

До слова, без них не обійшлося й цього разу. У третьому раунді фінального бою рефері зарахував Олександрові Хижняку нокаут, зупинивши поєдинок. Як ідеться на сторінці ФБУ у фейсбуці, президент організації Володимир Продивус звинуватив у поразці українця суддю: «Щоб бокс був боксом, а не театром одного судді, на Олімпіаду слід відбирати професійних суддів, а не шоуменів, для яких немає ні розуміння історії, ні розуміння спортивної справедливості, ні здорового глузду. Можливо, наш полтавський танк і дав осічку, але хто ж після цього здає танк на металобрухт? Абсолютно незрозуміле рішення судді позбавило нашого Олександра заслуженого «золота».

У фейсбуці свою позицію висловив і виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун: «Суддя одноосібно вирішив долю цього поєдинку: не поставив бразильця в кут рингу, не став вести відлік нокдауну, безпідставно зупинив бій. Неначе суддя чекав такої можливості. Найголовніше, що немає змоги подавати протести на дії рефері й суддів. Протягом бою рефері дав бразильцеві більше трьох усних попереджень, але не покарав офіційним попередженням, хоч мав би. Такі ситуації в житті трапляються для того, щоб робити нас усіх сильнішими».

Загалом у Токіо українці істотно перевершили результат Ріо-де-Жанейро-2016, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (дві золоті, чотири срібні та п’ять бронзових). П’ять років тому команду було представлено більшою кількістю атлетів (206).

Приємні миттєвості на десерт

Десяту бронзову медаль і чотирнадцяту загалом нагороду Ігор у Токіо-2020 приніс Україні каратист Станіслав Горуна, який виступав у куміте у ваговій категорії до 75 кг.

На другу сходинку п’єдесталу піднялися й наші представниці у веслуванні на каное — Людмила Лузан та Анастасія Четверікова. Це була п’ятнадцята нагорода у командній скарбничці. У фінальному заїзді на дистанції 500 метрів вони фінішували з результатом 1.57,499, поступившись лише чемпіонкам світу з Китаю.

«Це командна робота. Ми одна одній допомагаємо, бо робимо одну справу. Медаль — це неймовірне щастя, і я дуже рада за нас із Настею. Ми так мріяли про Олімпіаду і стільки років до цього йшли! І ось ми у двійці найкращих. Це щось нереальне, не можу в це повірити. Дякуємо всім за підтримку», — поділилася враженнями Людмила Лузан.

«Присвячую цю нагороду своєму тренерові Юрієві Чебану. Він довів, що олімпійський п’єдестал реальний. І звісно, дуже вдячна моїй подрузі по команді Люді, без якої б ця нагорода була неможливою. Це дзвіночок на «золото» в Парижі. Китай нехай остерігається», — оптимістично додала Анастасія Четверікова.

Неймовірно драматичним видався фінальний боксерський поєдинок у ваговій категорії до 75 кг, за підсумками якого Олександр Хижняк здобув срібну нагороду. Перші два раунди із бразильцем Ебертом Соузою він переконливо перемагав, та на останніх хвилинах третього раунду пропустив удар, який судді суперечливо й безпідставно визнали вирішальним.

Бронзову фінальну крапку своїх виступів на Олімпійських іграх у Токіо поставили наші дівчата в артистичному плаванні у групі. Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно зуміли піднятися на третю сходинку п’єдесталу за сумою двох виступів у технічній та довільній групах (190,3018).

На своїй дебютній Олімпіаді 19-річна Ярослава Магучіх зуміла вибороти бронзову медаль у стрибках у висоту. Результат, який показала легкоатлетка, — 2 м. Перші емоції після нагородження спортсменки були такі: «Це дуже круто. Перша олімпіада, я у фіналі — й одразу медаль. Я щаслива!»

19-ту нагороду завершального дня змагань здобула Олена Старікова. Велосипедистка зуміла пробитися спочатку до півфіналу спринту, обійшовши титулованих суперниць, а у фіналі зустрілася з канадійкою Келсі Мітчелл, здобувши друге «срібло» в історії вітчизняного велотреку.

Українські медалісти ХХХІІ Олімпіади:

«Золото»:

Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг)

«Срібло»:

Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем)

Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг)

Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)

Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м)

Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)

Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт)

«Бронза»:

Дар’я Білодід (дзюдо, 48 кг)

Ігор Рейзлін (фехтування, шпага)

Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст)

Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем)

Еліна Світоліна (теніс)

Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг)

Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг)

Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует)

Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м)

Станіслав Горуна (карате, до 75 кг)

Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група)

Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)

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