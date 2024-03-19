Президент нагородив дефлімпійців, які вперше за роки незалежності України перемогли в загальнокомандному заліку на зимових іграх

Днями національна дефлімпійська збірна команда України здобула 19 медалей на ХХ зимових Дефлімпійських іграх у турецькому місті Ерзурумі. Зі спортсменами після повернення в Київ зустрівся Президент Володимир Зеленський. Глава держави нагородив переможців і призерів змагань, завдяки яким Україна вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку та здобула рекордну кількість медалей.

«Ви додаєте Україні гордості, можливості пишатися людьми, силою українців та потужних українських досягнень», — наголосив він.

Президент зауважив, що такі результати сприяють поверненню уваги до України у складний час війни, особливо коли вона певним чином розфокусована.

«І кожен, хто здобуває повагу світу до українського характеру та Української держави, допомагає всім нам. Допомагає народу вистояти. Допомагає вистояти нашим бійцям на фронті в боротьбі за нашу незалежність», — зазначив глава держави.

Президент привітав спортсменів та їхніх тренерів з надзвичайним результатом: «Попри всі складнощі ви змогли здобути для України першість. І важко оцінити, як це важливо сьогодні. Як важливо мати перемоги для України. Тому що та одна перемога, заради якої ми боремося, наші хлопці й дівчата віддають життя на фронті, та велика перемога, яка обов’язково буде, складається з таких важливих днів, таких перемог, яку здобули ви».

За словами Володимира Зеленського, такий історичний результат на Дефлімпійських іграх — ще один доказ того, наскільки наші спортсмени та українці сильні, а український характер переважає будь-які виклики та обставини.

Володимир Зеленський вручив спортсменам ордени «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів, Княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів і медалі «За працю і звитягу».

Чемпіонка ХХ зимових Дефлімпійських ігор Єлізавета Нопрієнко подякувала главі держави за підтримку спортсменів.

«Ми всі зробили все можливе й неможливе для перемоги. Дякую Збройним силам України, уряду за можливість тренуватися й показати найкращі результати», — сказала вона.

Спортсмени подарували Президентові худі з форми національної дефлімпійської збірної.

Володимир Зеленський також нагородив тренерів збірної орденами Княгині Ольги ІІ ступеня, медалями «За працю і звитягу» та присвоїв почесні звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», якими їх відзначено за вагомий особистий внесок у розвиток дефлімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів на ХХ зимових Дефлімпійських іграх.

Орден «За заслуги» І ступеня отримав також президент Спортивної федерації глухих України Леонід Касіцький.

На ХХ зимових Дефлімпійських іграх збірна команда України у складі 36 спортсменів здобула десять золотих, п’ять срібних та чотири бронзові медалі. Це на вісім нагород більше, ніж на попередніх іграх. Збірна України вперше стала світовим лідером у загальнокомандному заліку за кількістю золотих нагород. В особистій першості українські спортсмени вибороли 11 медалей (шість золотих, три срібні та дві бронзові), у командній першості — вісім (чотири золоті, дві срібні та дві бронзові).

Найкращий результат продемонструвала національна дефлімпійська збірна України з лижних перегонів, яка здобула 13 медалей (сім золотих, чотири срібні та дві бронзові) й посіла перше місце в загальнокомандному заліку.

На змаганнях з керлінгу українські спортсмени вперше здобули перемогу серед11 найсильніших збірних і вибороли дві золоті та бронзову медалі.

У дисципліні дабл-мікст спортсмени Михайло Плесканка та Катерина Якимець у фінальній грі перемогли команду Республіки Корея та вибороли золоту нагороду.

Команда з шахів виборола золоту, срібну та бронзову нагороди й посіла друге загальнокомандне місце серед 16 країн-учасниць.

Золоті нагороди здобула жіноча команда у класичній грі, а срібні та бронзові медалі вибороли команди мікст.

Джерело: Офіс Президента