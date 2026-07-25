Рік PURL: майже $7 млрд для постачання критичного озброєння для України

Ця ініціатива стала одним з головних механізмів забезпечення критичних потреб України в озброєнні та оборонному обладнанні американського виробництва. За рік до ініціативи приєдналися 29 країн — 26 держав­членів НАТО та три країни­партнери. Загальний обсяг внесків сягнув $6,7 млрд. Це дало змогу профінансувати понад десять пакетів озброєння для Сил оборони України.

Один з найважливіших результатів PURL — забезпечення України перехоплювачами для систем Patriot. Саме вони критично потрібні для захисту міст, цивільного населення та критичної інфраструктури від російських балістичних атак.

Нині майже 95% перехоплювачів для Patriot, як­от PAC­3, Україна отримує саме через механізм PURL.

PURL — Prioritized Ukraine Requirements List — ініціатива США та НАТО, яка дає змогу країнам­членам і партнерам Альянсу фінансувати постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм, започаткований у липні 2025 року, працює на основі пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США і НАТО. Ідеться про озброєння, критично потрібне фронту, яке не завжди можна швидко замінити європейськими аналогами.

За 2025—2026 роки найбільші внески в межах PURL зробили: Норвегія — $1,36 млрд; Нідерланди — $1,163 млрд; Німеччина — $900 млн; Канада — $834 млн; Швеція — $546 млн. Загальний обсяг внесків у межах ініціативи сягнув $6,7 млрд.

Україна визначає критичні потреби Сил оборони — зокрема, системи протиповітряної оборони, ракети­перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні компоненти. Далі Україна, США і НАТО погоджують пакети американського озброєння вартістю приблизно $500 млн кожен. Після цього країни­члени та партнери НАТО роблять фінансові внески у спільний пакет. США використовують ці кошти для постачання Україні необхідного озброєння, обладнання та боєприпасів.

PURL дає змогу швидше закривати критичні потреби фронту. Механізм дає змогу максимально цільово використовувати ресурси партнерів — саме на те, що потрібно Україні зараз. PURL також спрощує адміністративну координацію. Внески партнерів об’єднуються навколо погоджених пріоритетів, що зменшує дублювання зусиль і підвищує ефективність допомоги.

ППО залишається одним із головних оборонних пріоритетів України. росія нарощує удари балістичними ракетами по українських містах і критичній інфраструктурі. Для протидії цій загрозі Україні потрібні ракети­перехоплювачі для систем Patriot. Саме PURL став головним каналом забезпечення України такими перехоплювачами. Майже 95% ракет для Patriot Україна отримує через механізм закупівлі європейськими країнами американського озброєння в межах PURL. PURL безпосередньо впливає на здатність України збивати російську балістику та рятувати життя.

Для стабільного постачання критично важливого озброєння Україні потрібно забезпечити регулярні внески від партнерів. Це дасть змогу системно закривати потреби Сил оборони, зокрема в ракетах для ППО, артилерійських боєприпасах та інших номенклатурах, які мають прямий вплив на ситуацію на полі бою.

Міністерство оборони України вдячне Сполученим Штатам, НАТО, командам, які забезпечують роботу механізму PURL, а також усім країнам, які роблять внески в цю ініціативу.

Джерело:

Міністерство оборони