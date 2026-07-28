«Ви щодня працюєте там, де потреба в допомозі найважливіша, найкритичніша. Стабілізаційні пункти, лікарні прифронтових громад, операційні, реанімації, амбулаторії, екстренка. Всюди в Україні, від районів поблизу фронту до кожної нашої громади, є допомога, без якої не буває цивілізації і не буває цивілізованості», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що українські лікарі працюють, незважаючи на ризики та загрози, адже російські удари часто ігнорують навіть символіку медичної служби. Чимало медиків загинуло через російську агресію під час виконання свого обов’язку.

Пам’ять усіх загиблих медиків ушанували хвилиною мовчання.

Глава держави наголосив, що українські медики залишаються прикладом не лише для нашого народу, а й для всього світу.

«Завдяки вам наша медицина має результати, якими ми всі можемо пишатися, які потрібні не тільки нашій державі. Це досвід, який точно буде в пригоді нам у відносинах зі світом після цієї війни», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні розвивається система реабілітації, яка має стати однією з найсильніших у Європі, і вже працюють сотні відповідних профільних закладів. Українські медики щодня проводять понад 17 тисяч терапевтичних сесій, що ушестеро більше, ніж на початку війни.

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні розвивається сучасна система ментального здоров’я та система трансплантації.

«Уже від початку цієї війни команди наших українських фахівців провели майже дві з половиною тисячі трансплантацій. Це не просто статистика — це все про наших людей, які отримали шанс на життя. Я дякую всім, хто робить таку високотехнологічну допомогу доступною саме тут, в Україні, і навіть в таких складних умовах — в умовах війни», — зауважив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, команди медиків, які евакуюють поранених з різних напрямків фронту, врятували більш ніж 80 тисяч людей.

«Кожен український медик заслуговує на гідні умови праці: забезпечення, безпечні робочі місця, сучасне обладнання, підтримку команд і незмінну вдячність наших людей. Держава робить і буде робити для цього те, що вам необхідно», — зазначив глава держави.

Президент вручив орден Держави Героєві України генеральному директорові Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергієві Риженку. Він працює у галузі охорони здоров’я з 1985 року, з 2011­го — головний лікар у цьому медичному закладі. Під його керівництвом клінічна лікарня ще з весни 2014 року надає допомогу захисникам України з найскладнішими пораненнями. Відтоді у медзакладі врятували понад 40 тисяч поранених.

Глава держави вручив орден «За заслуги» ІIІ ступеня посмертно рідним лікаря Херсонської обласної інфекційної лікарні Сергія Дмитрієва. Після визволення Херсона він одним із перших повернувся до роботи й забезпечував безперервне надання медичної допомоги. 2025 року особисто оглянув майже тисячу пацієнтів та надав амбулаторну допомогу 300 людям. 2 липня цього року, перебуваючи на робочому місці, Сергій Дмитрієв зазнав не сумісних із життям травм унаслідок ворожого обстрілу.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно Президент вручив рідним парамедика Середино­Будської підстанції екстреної медичної допомоги Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Христини Славської. 21 лютого цього року росіяни атакували ударним дроном автомобіль медичної допомоги під час перевезення поранених. 25­річна парамедик загинула на місці, а її колега зазнав тяжких травм й опіків. Того самого дня загинув і чоловік Христини Славської — працівник поліції.

Глава держави також відзначив медиків орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями «За військову службу Україні» та «За врятоване життя». Президент надав медикам почесні звання «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник охорони здоров’я України».

Джерело:

Офіс Президента