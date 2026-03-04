Президент України узяв участь в іфтарі — вечері, яку проводять під час священного для мусульман місяця рамадану

Володимир Зеленський поспілкувався з українськими воїнами, які сповідують іслам, лідерами Меджлісу кримськотатарського народу, представниками мусульманської спільноти й духовенства, керівниками іноземних дипломатичних установ. Він подякував усім присутнім захисникам, їхнім побратимам і посестрам за те, що вони захищають Україну та українців, зміцнюють нашу країну і є частиною спільної сили незалежної України.

Глава держави відзначив українських воїнів­мусульман орденами Князя Ярослава Мудрого V ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

«Україна саме тому вистояла в цій війні та спроможна захищатися, бо це мільйони людей, які не зламалися, не зрадили України та просто не зрадили людської гідності», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна захищає інтереси всього українського народу, своїх громадян усіх національностей, усіх віросповідань, з усіх частин нашої великої країни: від Києва до Криму, від Закарпаття до Донеччини — і точно не забуде про своїх людей в окупації та полоні.

«Ми пам’ятаємо про всі наші землі, про кожну громаду в Україні, про наш схід, Донбас, про наш Крим. І ми не подаруємо росії нічого українського — це наша принципова позиція. І не просто когось одного в Україні, не просто держави або не тільки держави, а реально позиція мільйонів людей», — сказав він.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що захист України та дипломатія зможуть наблизити країну до реального миру та гарантованої безпеки.

«Уже тринадцятий рамадан українська мусульманська спільнота та кримськотатарський народ зустрічають у таких непростих і важких умовах — в умовах агресії росії, в умовах російських ударів. Ми дуже хочемо, щоб наступного року рамадан був у мирі. І цього ж ми бажаємо абсолютно всім народам, які зараз у небезпеці, які у війні», — зауважив Президент.

Глава держави також наголосив: недаремно москва та іранський режим були такими близькими — їх об’єднує те, що там людей не поважають. Саме тому, за словами Володимира Зеленського, важливо бути результативними в захисті від таких режимів, щоб життя вигравало.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв додав, що корінний народ Криму підтримує тісні контакти з кримськими татарами на тимчасово окупованому півострові Крим, особливо активістами, членами Меджлісу та регіональних меджлісів.

«Згідно з інформацією, яку ми отримуємо з різних джерел, понад 90 відсотків, а за іншими оцінками, 95—96 відсотків корінного народу Криму, незважаючи на шалену російську пропаганду та каральні заходи окупантів, залишаються вірними своїй країні, моляться за успіхи Збройних сил України й надалі», — сказав Мустафа Джемілєв.

Джерело:

Офіс Президента