Президент України Володимир Зеленський підписав перший указ у 2026 році — про відзначення державними нагородами 53 українців та українок з різних регіонів країни. Це медики, енергетики, працівники культури, громадські діячі та волонтери, комунальники, ветерани, освітяни, водійка тролейбуса, рятувальники та двоє дітей.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначені:

Микола Биховець — фельдшер із Хмельниччини, який 2022 року обороняв Бучу від російських окупантів, а пізніше брав участь у боях на бахмутському та слов’янському напрямках, де потрапив під мінометний обстріл і зазнав важкого поранення. Після звільнення в запас працює в центрі медичної допомоги.

Віталія Веремеєнко — волонтерка із Сумщини. Її громадська організація допомагає лікарням регіону, критичній інфраструктурі, ВПО, дітям, людям з інвалідністю, під опікою організації понад 60 військових підрозділів. Разом із групою волонтерів ГО передала більш ніж 3 тис. генераторів і генераторних станцій, планшетів, дронів та майже 40 автомобілів воїнам на фронті.

Денис Вінокуров — електрослюсар із Дніпропетровщини. Брав участь у ліквідації наслідків російських обстрілів, зокрема відновлював лінії керування та живлення обладнання.

Руслан Годомський — електромонтер з Миколаївщини. Постійно бере участь у відновленні пошкоджених ліній електропередачі після російських ударів.

Сергій Горб — майстер з ремонту теплових мереж із Дніпропетровщини. За його участю модернізовано обладнання, що дало змогу забезпечити стабільне теплопостачання мешканцям багатоповерхових будинків у Кривому Розі.

Ігор Кукобко — волонтер та шеф­кухар з Чернігівщини. 2022 року під час російської облоги Чернігова його ГО допомагала евакуювати людей автобусами та човнами, забезпечувала харчування військовим і цивільним, підтримувала медичні заклади ліками й засобами.

Валерій Манарха — волонтер з Чернівецької області. Одинадцять років бореться з наслідками інсульту. Пересуваючись за допомогою ходунців, пройшов п’ять благодійних марафонів, на яких зібрав понад 1,5 млн грн на потреби українських воїнів.

Роман Пушка — протопресвітер УГКЦ на Чернігівщині і волонтер. Забезпечує гуманітарну й соціальну підтримку людей з інвалідністю, дітей, ветеранів, осіб старшого віку, родин загиблих і зниклих безвісти воїнів.

Володимир Сатир — слюсар з Дніпропетровщини. Зробив вагомий внесок у забезпечення безперебійного водопостачання Кривого Рогу в умовах воєнного стану та ліквідовував наслідки російських ракетних ударів.

Юрій Серьогін — озеленювач із Дніпропетровщини. Ліквідовував наслідки російських ракетних ударів, долучався до роботи з відновлення Карачунівської дамби, здійснює благоустрій міста.

Володимир Симанишин — ветеран ЗСУ з Тернопільщини. Захищав Україну на бахмутському та луганському напрямках. У липні 2023 року зазнав поранення двох рук, через що довелось ампутувати кисті. Під час реабілітації почав писати картини. Відбулися персональні виставки «Життя з вірою в Перемогу» в містах України, Варшаві та Празі.

Алмас Хазієв — амбасадор ветеранського проєкту Дніпропетровщини «ТитаниUA». Брав участь у захисті України, зокрема поблизу Бахмута. Зазнав двох поранень, що призвели до ампутації ніг. Нині працює в лікарні ім. І. Мечникова, де супроводжує воїнів і ветеранів під час лікування, реабілітації та розв’язання соціально­побутових питань.

Ян Шептицький — волонтер, який на початку повномасштабного російського вторгнення переїхав до Львова з Польщі, щоб допомагати Україні. Співзасновник компанії, що займається виробництвом повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього обладнання.

Глава держави також нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Серед відзначених:

Віталій Бідюк — член громадського формування з охорони громадського порядку із Житомирщини. На початку повномасштабного російського вторгнення збирав інформацію про дислокацію ворога та надавав допомогу місцевим жителям. Під час одного з обстрілів урятував життя постраждалій дитині. У березні 2022­го окупанти розстріляли автомобіль, у якому був Віталій Бідюк. Унаслідок цього він зазнав важких поранень.

Олег Бурлачко — начальник відділення ДСНС у Київській області. Долучався до ліквідації наслідків російського обстрілу, зокрема Трипільської ТЕС. Торік 24 січня разом з колегами врятував жінку з будинку в Глевасі на Київщині, пошкодженого через атаку російських дронів.

Олександр Ковтун — електромонтер з Миколаївщини. Неодноразово брав участь у ліквідації пошкоджень, спричинених російськими артобстрілами та дроновими атаками. Торік двічі запобіг можливому блекауту ТЕЦ, оперативно запускаючи станцію з нуля та забезпечуючи безперебійну роботу енергетичної системи.

Олександр Кубрак — машиніст Херсонської ТЕЦ. Брав участь у ліквідації пошкоджень після російських обстрілів та неодноразово самостійно керував критично важливим устаткуванням, забезпечивши його стабільну безперебійну роботу.

Людмила Стоцька — водійка тролейбуса із Сумщини. Торік 7 жовтня російський дрон атакував її тролейбус. Людмила Стоцька надала першу допомогу пораненому й самостійно завела пошкоджений транспортний засіб у депо.

Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня відзначені:

Голнур Аментаєва — волонтерка, ветеранка війни з Києва. З перших днів повномасштабного вторгнення як старший бойовий медик забезпечувала евакуацію поранених. Після звільнення за віком розробляє методичні матеріали для патронатних служб ЗСУ, навчає персонал, допомагає ветеранам і пораненим з лікуванням, ВЛК, протезуванням, оформленням документів і виплат.

Марина Журавльова — медсестра зі Слов’янська. Із другої половини 2022 року її лікарня працювала як евакуаційний хаб для жителів Донецької, Харківської та Луганської областей, який фактично очолила Марина Журавльова. Тільки за 2022—2023 роки хаб прийняв десятки тисяч людей.

Ольга Остапчук — завідувач центру психічного здоров’я Волинської обласної психіатричної лікарні. Із лютого 2022 року до березня 2025­го проходила військову службу. З травня минулого року очолює центр. Під її керівництвом надають психологічну допомогу військовим, ветеранам та їхнім рідним.

Олена Панфьорова — громадська діячка, співзасновниця громадської організації «Батьки SOS» із Київщини. Ініціаторка й активна учасниця проєктів, спрямованих на реформування системи освіти, запобігання незаконним зборам коштів з батьків, а також на захист прав дітей у школах і дитячих садках.

Ірина Сельницька — громадська діячка, член правління ГО «Ветерани АТО Луганщини», член Ради родин загиблих Захисників і Захисниць при Міністерстві у справах ветеранів України. Протягом 2014—2025 років реалізувала понад 30 культурних і соціальних ініціатив, спрямованих на розвиток громад, підтримку воїнів і родин загиблих, а також психологічну реабілітацію постраждалих від війни.

Олена Суліма — головна медична сестра Криворізької міської лікарні. Сприяла відкриттю центру реабілітації, в якому пролікували понад 5 тис. пацієнтів. У центрі проводять фізичну та психологічну реабілітацію, відновлюють функції поранених кінцівок.

Наталія Тарабалка — засновниця та голова громадської організації «Пізнай свою мрію» імені Степана Тарабалки, мама загиблого Героя України військового льотчика Степана Тарабалки з Івано­Франківщини. Приєдналася до лав військових капеланів ЗСУ й стала першою жінкою­капеланом. Відкрила оздоровчий центр, який спеціалізується на наданні реабілітаційних послуг пораненим воїнам і психологічній підтримці родин загиблих військовослужбовців.

Олена Хмельницька — голова ГО «Воїни Світла. Рубіжне» з Луганщини, яка займається арттерапією з військовими, що проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах Тернопільщини. Організація постійно підтримує різні підрозділи ЗСУ, доправляючи необхідне спорядження, амуніцію, техніку, медикаменти та інші засоби.

Діана Шевчук — голова ГО «Крила матері» з Волині, яка започаткувала організацію після втрати сина в Іловайському котлі. Із 2015 року під її керівництвом волонтери організації виготовляють маскувальні сітки та костюми «примари» для воїнів ЗСУ й підрозділів силових структур.

Медаллю «За в рятоване життя» нагороджена Олега Мазуркова — завідувача Ставницької філії Меджибізького ліцею на Хмельниччині. У лютому 2024 року під час ракетного обстрілу врятував сусідку­пенсіонерку, яка не змогла самостійно вибратися з будинку, що палав. Ліцей під керівництвом Олега Мазуркова бере участь у зборі коштів для ЗСУ та проведенні благодійних акцій.

Також відзначені медаллю «За працю і звитягу»:

Валентин Гончарук — електромонтер з Одещини. Брав участь у відновленні енергопостачання та пошкодженого житла. Як волонтер доправляв питну воду в Миколаїв.

Олександр Соловей — машиніст насосних установок з Херсонщини. Забезпечує роботу систем водопостачання під постійними артилерійськими обстрілами та атаками дронів з боку росії.

Відзнакою Президента України «Золоте серце» нагороджений Євген Коляда — волонтер із Харківщини. Особисто розвозив ліки та продукти військовим і цивільним. Благодійна організація під його керівництвом евакуювала понад 54 тис. людей, доставила більш ніж 58 тонн продуктів і 335 тонн медичної допомоги.

Відзнакою Президента «Майбутнє України» нагороджені:

Давид Кібукевич — десятирічний вихованець Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості. Влаштовував вуличні концерти, завдяки яким зібрав майже 200 тис. грн на підтримку ЗСУ.

Світлана Рубльова з Полтавщини. Семирічна дівчинка створює обереги, малюнки, пише листи та казки для воїнів. Передала захисникам сонячну батарею, яку отримала за перемогу в конкурсі з казкою про митрополита Андрея Шептицького.

Почесне звання «Заслужений артист України» отримали:

Ганна Мудра — артистка­вокалістка з Київщини. Учасниця благодійних заходів і концертів на прифронтових територіях для військових і ВПО. Займається волонтерською діяльністю, їздить з концертами в райони бойових дій.

Володимир Цивінський — артист, провідний майстер сцени Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Поставив сатиричну виставу «Віддайте тіло» про опір українців ворогові. 2023 року створив інтерактивну дитячу виставу «Котигорошко», яка виконує терапевтичну функцію для дітей під час війни.

Почесне звання «Заслужений вчитель України» отримали:

Євгеній Атамасенко — вчитель хімії з Київщини. Фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2025 і переможець у номінації «Вчитель хімії». Відзначився інноваційними підходами, створенням STEM­простору та прагненням створити відкриту STEM­станцію для учнів.

Світлана Діденко — вчителька української мови та літератури з Вінниці. Організувала волонтерську діяльність у школі, де виготовляють маскувальні сітки, окопні свічки, шиють прапори та проводять благодійні акції на підтримку військових.

Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» отримали:

Денніс Аду — джазовий музикант і композитор з Києва. Як амбасадор української культури співпрацює з багатьма закордонними музикантами. Брав участь у благодійних просвітницьких акціях, концертах для популяризації українського мистецтва в Норвегії, США, Польщі та Болгарії.

Валентина Мандзій — керівниця народного молодіжного ансамблю танцю «Веснянка» з Хмельниччини. Організувала гастрольний благодійний тур на підтримку українців за кордоном та військовослужбовців. На концертах і фестивалях вдалося зібрати понад 240 тис. грн для 3СУ.

Почесне звання «Заслужений донор України» отримав Юрій Котнюк — бойовий медик з Рівненщини. Як донор більш ніж 120 разів здавав кров і плазму. Брав участь у боях на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Сумщині.

Президент присвоїв почесне звання «Заслужений енергетик України» Євгенію Походні з Херсонщини. Він організував роботу енергетичного підприємства після деокупації Херсона та координує ремонтні бригади під час ворожих обстрілів.

Почесне звання «Заслужений лікар України» отримали:

Артем Абраменко — лікар із Київщини. З початку повномасштабного російського вторгнення провів майже 500 операцій пораненим воїнам, зокрема з тяжкими та множинними травмами.

Катерина Вільчевська — завідувачка єдиного в Україні центру патології гемостазу лікарні «Охматдит», який сама створила. Щороку там лікуються понад 2 тис. пацієнтів. Упровадила систему заявок і сучасні лікарські засоби, на яких перебувають понад 120 дітей і 80 дорослих. Ініціювала створення першого в Україні реєстру хворих на гемофілію.

Юрій Дмитрук — лікар­ортопед­травматолог НДСЛ «Охматдит». У липні 2024 року після влучання російської ракети в заклад попри поранення надавав хірургічну допомогу постраждалим і розчищав завали зруйнованої будівлі.

Олег Зеленчук — лікар­хірург Інституту серця. З початку повномасштабного російського вторгнення робив операції внутрішньо переміщеним особам і пораненим військовим. Загалом провів понад 3 тис. операцій на серці та магістральних судинах.

Андрій Каулько — лікар­хірург із Запоріжжя. В умовах воєнного стану виконав понад 500 термінових операцій, зокрема в разі політравм, мінно­вибухових поранень, вогнепальних ушкоджень.

Олександр Кваша — лікар­анестезіолог Інституту серця. Успішно провів анестезіологічне забезпечення під час імплантації штучного серця. Одним з перших в Україні впровадив у кардіохірургічну практику методики захисту міокарда в дітей і новонароджених.

Юрій Міхеєв — бойовий медик, майор медичної служби. Організував роботу восьми відділень хірургічного профілю. Із липня 2022 року особисто надав хірургічну допомогу понад 1,3 тис. військовослужбовців, під його керівництвом виконано більш ніж 18 тис. операцій.

Почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» отримали:

Геннадій Бутаков — парамедик з Кіровоградщини. Після початку повномасштабного російського вторгнення допомагав цивільним і військовим на Херсонщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, зустрічав евакуаційні потяги з вимушеними переселенцями.

Лариса Варченко — старша фельдшерка з Херсонщини. Під час окупації попри ворожі заборони організувала роботу санітарного автомобіля та допомагала пацієнтам. Надає допомогу жителям деокупованої території Херсонщини.

Віталій Осіпов — медичний технік із Черкащини. У складі евакуаційної бригади неодноразово відвідував деокуповані території Херсонщини. Брав участь в евакуації важкохворих дітей з лікарень Запорізької області. Допомагає перевозити поранених із зони активних бойових дій до лікарень на Черкащині.

Почесне звання «Заслужений художник України» отримали:

Василь Люлька — художник з Коломиї, створив понад 3 тис. картин і десять інтер’єрних панно на карпатську тематику загальною площею понад 100 кв. м.

Михайло Ходанич — старший сержант, художник­скульптор із Закарпаття. Автор дизайну та ілюстратор десятків книжок дитячої, художньої та наукової літератури, а також навчальних програм для студентів. Після початку повномасштабного російського вторгнення став до лав територіальної оборони, але продовжує робити замальовки побратимів.

