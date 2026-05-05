Президент, Прем’єр­міністр та міністр оборони повідомили про особливості підготовки до початку реформи армії

Головні напрями змін погоджено у квітні. У травні буде узгоджено всі деталі, а в червні реформа має розпочатися з першими результатами — зокрема щодо фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України.

«З першого дня на посаді працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти в межах реформи: справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та інші. Дякую Президентові за підтримку системної трансформації армії», — заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Президент поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення військовослужбовців з урахуванням принципу справедливості. Підвищення виплат має залежати від виконання бойових завдань на першій лінії, реального бойового та управлінського досвіду, ефективності військовослужбовця. Мінімальний рівень виплат має становити не менш ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій виплати мають бути в рази більшими. Передбачено підвищення рівня грошового забезпечення для командирів, бойових сержантів та офіцерів.

Окрему увагу буде приділено піхотинцям, які тримають лінію фронту. Президент доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів для піхотинців з виплатами в межах 250—400 тис. грн залежно від виконання бойових завдань. Також буде змінено підходи до комплектування підрозділів особовим складом та управління людьми.

Президент доручив посилити контрактну систему в Силах оборони. Це має дати змогу розширити контрактну складову, забезпечити визначені терміни служби, цього року почати поетапне звільнення зі служби тих, кого було мобілізовано раніше, на основі чітких часових критеріїв.

Міністр оборони та військове командування обговорять втілення реформи з бойовими командирами та врахую їхні пропозиції під час доопрацювання деталей. Президентові буде надано доповідь щодо конкретних кроків у реалізації реформи, зокрема графіка підвищених виплат з червня та системи оновлених контрактів.

Тим часом уряд продовжує дерегуляцію й адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, зокрема у сфері забезпечення Сил оборони. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Зокрема впроваджуються зміни в забезпеченні Сил оборони, спрощують закупівлі за кошти міжнародних партнерів.

«Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги в період воєнного стану. Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових Сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони разом з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки та іншими формуваннями», — зазначила Юлія Свириденко.

Оновлений механізм дасть змогу формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони.

Кабінет Міністрів визначив процедуру кодифікації вибухових речовин українського виробництва як окремих предметів постачання. Це дасть змогу закуповувати їх під конкретні потреби підрозділів, тоді як раніше їх обліковували лише у складі боєприпасів. Процедура підтвердження характеристик для виробників залишається без змін. Кодифікація має відбуватися протягом десяти днів після отримання висновку за підсумками випробувань.

Також спрощено використання знеболювальних засобів на тактичному рівні. Кабінет Міністрів вніс зміни до обігу знеболювальних препаратів для військових частин і медичних підрозділів, які працюють на передовій, на стабпунктах і складах бойових бригад.

«Міністерство оборони отримує змогу самостійно визначати порядок забезпечення наркотичними лікарськими засобами, психотропними речовинами і прекурсорами для підрозділів у зонах бойових дій. Вимоги мирного часу, які ускладнювали роботу в польових умовах, тимчасово скасовано», — повідомила очільниця уряду.

Норма буде чинною протягом воєнного стану та ще 60 днів після його завершення.

«Бойовим медикам слід надати всі інструменти й можливості подавати допомогу там, де це критично важливо, без зайвих бюрократичних процедур», — наголосила Юлія Свириденко.

Експериментальний проєкт створення приватної протиповітряної оборони, який уряд започаткував у листопаді 2025 року, вже дає практичний результат. Про це повідомила Прем’єр­міністр. 25 українських підприємств з різних областей долучилося до посилення багаторівневої системи ППО країни. Вони отримали відповідний статус від Міністерства оборони та перебувають на етапі формування власних груп ППО. Частина таких підрозділів уже виконує бойові завдання. За словами очільниці уряду, зафіксовано перші підсумки роботи: знищено понад десять ворожих безпілотників, зокрема типів Shahed та Zala.

«Це приклад того, як держава, приватний сектор і військові можуть спільно посилювати захист критично важливих об’єктів», — зазначила Юлія Свириденко. Вона наголосила, що проєкт дає змогу масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Для підприємств, які хочуть долучитися до проєкту, передбачено чіткий механізм: подача заяви до Міноборони, перевірка відповідності компанії визначеним критеріям, формування групи, підготовка людей і подальша робота в координації з Повітряними Силами ЗСУ. Для критично важливих підприємств чинний спрощений порядок подання — вони отримують повноваження за декларативним принципом.

Мета ініціативи — посилення захисту об’єктів на місцях та скорочення часу реагування на повітряні загрози. Усі рішення ухвалюють під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство оборони