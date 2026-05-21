Президент Володимир Зеленський провів онлайн­засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України, на якому обговорили комплексну стратегію економічної трансформації України «Економіка майбутнього». Ця стратегія спрямована на реалізацію двох головних завдань: забезпечення бюджетної самодостатності та зростання економіки України завдяки залученню приватного капіталу у провідні галузі.

Глава держави, Прем’єр­міністр Юлія Свириденко, урядовці, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та члени Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку обговорили пріоритетні галузі для підтримки України вже зараз. Володимир Зеленський подякував представникам бізнесу за підтримку нашої країни, поінформував про українські відповіді на постійні російські атаки та закликав партнерів посилювати антибалістичні можливості і протиповітряну оборону України.

«Я вважаю, що це великий прогрес — те, що ми почали розвивати нашу власну українську ППО. Але без допомоги інших партнерів важко досягти необхідної швидкості. Я вважаю, що антибалістика — це пріоритет номер один. Тож цього року ми спробуємо зосередитися на цьому, і сподіваюся, ми досягнемо успіху в нашій роботі з іншими європейськими партнерами над нашою спільною антибалістичною системою», — зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що це разом з посиленням санкцій наближатиме росію до закінчення війни. Саме тому важливо не послаблювати тиск на державу­агресора, а лише збільшувати його.

Ще один важливий пріоритет, за словами Володимира Зеленського, — відбудова України. Тому наша країна розраховує, що підсумком Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Гданську, стануть конкретні проєкти, передусім спрямовані на зміцнення української енергетичної системи перед початком зими. Глава держави наголосив, що потрібно працювати над рішенням, яке дасть змогу запровадити аеропортовий ceasefire. Окремо Президент подякував Євросоюзу за програму обсягом 90 мільярдів євро, яка має серйозно підтримати українську економіку. Важливо продовжити цей результат новими політичними кроками для наближення членства України в ЄС.

«Наш фокус — на відкритті кластерів. Це також сигнал для економіки й бізнесу, що ми рухаємося вперед. З нашого боку зроблено все необхідне для відкриття шести кластерів», — наголосив Володимир Зеленський.

Юлія Свириденко повідомила, що уряд працює над створенням стратегії «Економіка майбутнього» для України на основі аналітичних даних Світового банку. За її словами, в основу цієї стратегії закладено правила ЄС — насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки із сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Ідеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, ІТ та критичні мінерали.

«Ми маємо амбітну та водночас досяжну мету — підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з нинішніх 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП — з довоєнних 16% до 24—30% щороку», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр поінформувала, що наступним етапом уряд переходить до відбору флагманських інвестиційних проєктів «Економіки майбутнього», які буде представлено партнерам на URC 2026 у Гданську.

Кирило Буданов закликав підтримати прискорення вступу України в Євросоюз особливо з огляду на реалії війни.

«Жодна з країн не стикалася з таким на шляху до Євросоюзу, і вибачте, але треба, скажімо так, приймати ексклюзивність України в цьому разі. І знову­таки, розвиваючи економіку України, зрештою ви зробите гарну інвестицію для себе», — наголосив Кирило Буданов.

Усі учасники зустрічі підтримали думку старшого радника Goldman Sachs, Microsoft та Anthropic, колишнього прем’єр­міністра Великої Британії Ріші Сунака, який наголосив, що інвестиційні проєкти, котрі пропонують партнери, мають бути зрозумілі українському народу.

«Нам потрібно показати, що цей план працюватиме для народу України. Що це означатиме з точки зору робочих місць, добробуту, безпеки. Тож сподіваюся, під час підготовки цього документа ми ще раз ретельно його переглянемо та проаналізуємо, щоб переконатися, що він буде привабливим для внутрішньої аудиторії», — наголосив Ріші Сунак.

У засіданні взяли участь: радниця Президента України з питань відбудови та інвестицій Оксана Маркарова, єврокомісар з питань розширення Марта Кос, голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця, заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Ірина Мудра, радниця Офісу Президента Вікторія Страхова, генеральна директорка директорату з питань соціально­економічної політики Лариса Яремчук, керівники та представники Міжнародної фінансової корпорації Bank of America, компаній BlackRock, Citibank, EIB, Fortescue, General Atlantic, McKinsey & Company, Siemens Energy, Deutsche Bank, Vestas Wind Systems, Citigroup, Investor AB, Lazard, ArcelorMittal, State Street Corporation, World Bank та інші. Зустріч модерувала радниця Президента з питань економічного розвитку Христя Фріланд.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ