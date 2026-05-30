Україна та Швеція посилять взаємодію в оборонно­промисловій галузі та постачанні оборонних спроможностей

На військовій базі Уппсала Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, на якій було укладено важливі домовленості про постачання літаків Gripen.

Глава держави подякував Швеції за послідовну підтримку України та захист життя.

«Саме така рішучість, як у Швеції, наближає мир, і ми дуже хотіли б, щоб і деякі інші наші українські партнери, партнери України, були такими самими послідовними, принциповими й допомагали в межах того, що вони реально можуть», — зазначив Володимир Зеленський.

Ульф Крістерссон наголосив, що Збройні Сили України демонструють надзвичайну стійкість та рішучість у захисті своєї країни та цінностей.

Президент подякував Швеції за новий пакет підтримки обсягом 2,7 мільярда доларів. Зокрема, в ньому передбачено майже 400 мільйонів доларів на виробництво дронів, але найголовніше — «ґріпени», шведські багатоцільові винищувачі.

Перший крок — можливість закупити до 20 літаків Gripen модифікації E/F. На це Україна планує спрямувати 2,5 мільярда євро із суми кредиту Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.

«Ми розраховуємо за наступні десять місяців отримати перші можливості, отримати перші «ґріпени». Будемо робити зі свого боку все можливе й дуже розраховуємо на це. Важливо, що це літаки з відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб», — сказав Володимир Зеленський.

Ці винищувачі за електронікою наближені до американських F­35. Зокрема, у них встановлено новітні радари та сенсори для підсилення точності боротьби в повітрі, значно оновлено системи РЕБ, збільшено дальність озброєння та покращено програмне забезпечення.

Після реалізації важливої домовленості Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen C/D в межах двосторонньої допомоги. Завдяки продуманій конструкції ця модель літаків одна з найвитриваліших серед сучасних винищувачів, доступна в обслуговуванні та швидка для переозброєння і заправки.

Прем’єр­міністр Швеції наголосив, що Україна поетапно закупить приблизно 150 винищувачів «Гріпен», зокрема нових модифікацій.

«Українські пілоти вже літали на «гріпенах» і сказали нам, що це дуже велика зміна для української ППО», — зазначив Ульф Крістерссон.

На зустрічі глава держави поінформував Прем’єр­міністра Швеції про ситуацію на полі бою та захист від російських ударів. За словами Президента, росія продовжує сподіватися на ракети та вбивство людей на фронті більше, ніж на дипломатію, і це потрібно виправити.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні важливо посилювати ППО України, насамперед захист від російської балістики. Він розповів, що надіслав лист Президентові та Конгресу США про важливість постачання систем «Петріот» і ракет до них. Україна також працюватиме з європейськими партнерами над антибалістикою, зокрема у форматі NB8. Триває підготовка до відповідного саміту в червні.

Президент подякував Швеції і за санкційні кроки проти росії та принципову підтримку євроінтеграції України. Наша країна розраховує на відкриття переговорних кластерів найближчим часом.

Швеція оголосила про найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні. Окрім рішення про передачу літаків Gripen, він містить засоби дальнього радіуса дії, боєприпаси, засоби РЕБ та підтримку інновацій.

«Це допоможе нам гарантувати безпеку України, безпеку українців. Ульфе, я дякую тобі, всій твоїй команді, всій Швеції за ці, безперечно, сильні кроки. Ми дуже вдячні компанії SAAB та іншим представникам високого рівня виробництва у Швеції», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України і Прем’єр­міністр Швеції підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони, що передбачає розвиток взаємодії у форматі Drone Deal. Лідери домовилися приділяти особливу увагу розвитку інтегрованих багаторівневих спроможностей протиповітряної оборони. У співпраці з партнерами триватиме робота над нарощуванням виробництва засобів ППО та вдосконаленням можливостей для протидії балістиці.

Україна та Швеція посилять взаємодію в оборонно­промисловій галузі й постачанні оборонних спроможностей, а також працюватимуть над двосторонньою угодою про безпекову та оборонну взаємодію.

Джерело:

Офіс Президента