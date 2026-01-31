Під час робочої зустрічі з командою Мінветеранів Юлія Свириденко обговорила, як держава може реально допомогти ветеранам і ветеранкам знайти себе після служби в роботі, освіті або власній справі.

«Наш фокус — не формальні програми, а доступні практичні інструменти повернення до цивільного життя», — наголосила Прем’єр­міністр.

За словами очільниці уряду, один з таких інструментів — платформа «Кар’єра ветерана». Це цифровий простір вакансій, навчальних програм та грантів — усе зібрано в одному місці. Нині на платформі вже понад 65 тисяч актуальних вакансій по всій країні.

Важливо, що сервіс не просто показує роботу. Він допомагає перекласти військовий досвід мовою цивільного ринку праці: сформувати резюме з урахуванням навичок, здобутих на службі, зрозуміти, де ці навички найбільше затребувані, отримати практичні підказки для працевлаштування або перекваліфікації.

На платформі зареєстровано понад 3 тисячі ветеранів і ветеранок та майже тисяча роботодавців, які готові брати на роботу людей з бойовим досвідом.

Щоб скористатися платформою «Кар’єра ветерана», потрібно зайти на сайт work.veteranfund.com.ua та обрати опцію «Я — ветеран», заповнити коротку анкету (контакти, служба, освіта, цивільний досвід), підтвердити реєстрацію через лист на електронній пошті.

Держбюджет­2026 посилює державну політику щодо ветеранів та їхніх сімей. Документ розширює програми підтримки та закладає додаткові ресурси на житло, лікування, реабілітацію, перекваліфікацію, розвиток ветеранських просторів.

«Головна мета — забезпечити захисникам комплексну підтримку після повернення із фронту та створити умови для їхнього відновлення і повноцінної інтеграції в цивільне життя», — наголосив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Для цього у державному бюджеті на 2026 рік передбачено видатки в сумі 18,9 млрд грн (+ 6,3 млрд грн до 2025 року), які буде спрямовано на: житло для ветеранів війни з інвалідністю I—II груп — 5,7 млрд грн (+ 1,7 млрд грн, або 42,7%); створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища — 4 млрд грн (+ 2,6 млрд грн); підтримку ветеранів у переході до цивільного життя — 8,2 млрд грн (+ 1,8 млрд грн); зубопротезування та зуболікування — 1 млрд грн (+ 0,2 млрд грн).

За рахунок цих коштів цього року забезпечують зокрема: виплату одноразової грошової допомоги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; виконання заходів з підтримки та надання допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та членам родин загиблих, зокрема шляхом надання медичних послуг, послуг з психологічної допомоги, фізкультурно­спортивної реабілітації, розвитку спорту ветеранів війни, а також заходів з підтримки ветеранів війни (психологічна допомога та професійна адаптація); продовження реалізації експериментальних проєктів щодо надання допомоги для занять фізичною культурою та спортом, допомоги на навчання дітям; запровадження нових експериментальних проєктів щодо адаптації осіб, які втратили зір; надання компенсації за переобладнання автомобіля, розширених послуг з паліативної медичної допомоги та догляду; лікування опіків і рубців; компенсація витрат учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни зі сплати страхової премії за договорами обов’язкового страхування цивільно­правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; створення ветеранських просторів; робота фахівців із супроводу; функціонування Українського ветеранського фонду, зокрема надання фінансової підтримки ветеранам та членам їхніх сімей для реалізації проєктів; формування позитивного образу ветеранів війни, виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України.

З ініціативи Президента України та уряду Міністерство у справах ветеранів створило єдину цифрову платформу для ветеранів, ветеранок та їхніх родин «Ветеран PRO». Платформа функціонує, щоб зробити державну підтримку простою, зрозумілою та доступною. Ветеран PRO об’єднує в одному місці інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соціального захисту та інших напрямів.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ,

Міністерство фінансів