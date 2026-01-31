Під час робочої зустрічі з командою Мінветеранів Юлія Свириденко обговорила, як держава може реально допомогти ветеранам і ветеранкам знайти себе після служби в роботі, освіті або власній справі.
«Наш фокус — не формальні програми, а доступні практичні інструменти повернення до цивільного життя», — наголосила Прем’єрміністр.
За словами очільниці уряду, один з таких інструментів — платформа «Кар’єра ветерана». Це цифровий простір вакансій, навчальних програм та грантів — усе зібрано в одному місці. Нині на платформі вже понад 65 тисяч актуальних вакансій по всій країні.
Важливо, що сервіс не просто показує роботу. Він допомагає перекласти військовий досвід мовою цивільного ринку праці: сформувати резюме з урахуванням навичок, здобутих на службі, зрозуміти, де ці навички найбільше затребувані, отримати практичні підказки для працевлаштування або перекваліфікації.
На платформі зареєстровано понад 3 тисячі ветеранів і ветеранок та майже тисяча роботодавців, які готові брати на роботу людей з бойовим досвідом.
Щоб скористатися платформою «Кар’єра ветерана», потрібно зайти на сайт work.veteranfund.com.ua та обрати опцію «Я — ветеран», заповнити коротку анкету (контакти, служба, освіта, цивільний досвід), підтвердити реєстрацію через лист на електронній пошті.
Держбюджет2026 посилює державну політику щодо ветеранів та їхніх сімей. Документ розширює програми підтримки та закладає додаткові ресурси на житло, лікування, реабілітацію, перекваліфікацію, розвиток ветеранських просторів.
«Головна мета — забезпечити захисникам комплексну підтримку після повернення із фронту та створити умови для їхнього відновлення і повноцінної інтеграції в цивільне життя», — наголосив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Для цього у державному бюджеті на 2026 рік передбачено видатки в сумі 18,9 млрд грн (+ 6,3 млрд грн до 2025 року), які буде спрямовано на: житло для ветеранів війни з інвалідністю I—II груп — 5,7 млрд грн (+ 1,7 млрд грн, або 42,7%); створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища — 4 млрд грн (+ 2,6 млрд грн); підтримку ветеранів у переході до цивільного життя — 8,2 млрд грн (+ 1,8 млрд грн); зубопротезування та зуболікування — 1 млрд грн (+ 0,2 млрд грн).
За рахунок цих коштів цього року забезпечують зокрема: виплату одноразової грошової допомоги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; виконання заходів з підтримки та надання допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та членам родин загиблих, зокрема шляхом надання медичних послуг, послуг з психологічної допомоги, фізкультурноспортивної реабілітації, розвитку спорту ветеранів війни, а також заходів з підтримки ветеранів війни (психологічна допомога та професійна адаптація); продовження реалізації експериментальних проєктів щодо надання допомоги для занять фізичною культурою та спортом, допомоги на навчання дітям; запровадження нових експериментальних проєктів щодо адаптації осіб, які втратили зір; надання компенсації за переобладнання автомобіля, розширених послуг з паліативної медичної допомоги та догляду; лікування опіків і рубців; компенсація витрат учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни зі сплати страхової премії за договорами обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів; створення ветеранських просторів; робота фахівців із супроводу; функціонування Українського ветеранського фонду, зокрема надання фінансової підтримки ветеранам та членам їхніх сімей для реалізації проєктів; формування позитивного образу ветеранів війни, виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України.
З ініціативи Президента України та уряду Міністерство у справах ветеранів створило єдину цифрову платформу для ветеранів, ветеранок та їхніх родин «Ветеран PRO». Платформа функціонує, щоб зробити державну підтримку простою, зрозумілою та доступною. Ветеран PRO об’єднує в одному місці інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соціального захисту та інших напрямів.
Джерела:
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ,
Міністерство фінансів