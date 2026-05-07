Протягом зимово­весняного періоду державні програми соціальної підтримки охопили майже 60% громадян України. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Вона наголосила, що програми прямої підтримки українців довели ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси держави залишаються обмеженими та спрямовуються передусім на потреби оборони. Проте уряд продовжує ухвалювати рішення в царині соціального захисту, щоб підтримати громадян в умовах складних соціальних та економічних викликів. Масштаб користування цими програмами підтверджує їхню необхідність.

Зокрема, 17,8 млн українців отримали виплату обсягом 1000 грн у межах зимової підтримки. Ще майже 415 тисяч громадян з найбільш вразливих категорій отримали по 6500 грн допомоги. Окремо понад 100 тисяч людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів скористалися підтримкою за програмою «Пакунок тепла».

Прем’єр­міністр зазначила, що держава підтримує працівників, які відновлювали критичну інфраструктуру після російських атак. Ідеться про енергетиків, комунальників, працівників газового сектору та залізничників. Загалом приблизно 27 тисяч працівників отримали доплати обсягом 20 тисяч грн упродовж найскладніших місяців минулого опалювального сезону.

А цієї весни ще майже 12 млн українців із вразливих категорій отримали одноразову допомогу обсягом 1500 грн.

«Такі цільові програми соціальної підтримки важливі для людей і реально допомагають українцям. Уряд продовжить виконувати соціальні зобов’язання держави та підтримувати мільйони громадян у межах затверджених програм», — наголосила Юлія Свириденко.

