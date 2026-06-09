Лідери обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни та досягнення миру. Є спільна позиція: необхідно активізувати дипломатичні зусилля після тієї паузи, яка виникла в переговорах. Володимир Зеленський наголосив, що Європа має бути за столом перемовин. Сторони говорили про те, у якому форматі Європа може бути представлена та яку роль можуть відіграти Велика Британія, Франція та Німеччина.

Президент України поінформував про ситуацію на фронті, українські дипстрайки й мідлстрайки та про нещодавні масовані ракетно­дронові атаки росії по українських містах і громадах.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини засудили російські удари, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «орєшнік», та висловили співчуття у зв’язку із загибеллю українців унаслідок цих атак.

На полі бою українські позиції стали сильнішими, що підтверджують і розвідки партнерів. росія зазнає великих втрат: п’ять місяців поспіль держава­агресорка втрачає понад 30 тисяч осіб убитими й недобитими. Лідери говорили про те, як збільшити підтримку українських воїнів.

Окрема увага – актуальним потребам України в захисті критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Президент наголосив, що основний пріоритет — антибалістичні ракети, тому потрібні нові внески в програму PURL і пошук інших шляхів разом із партнерами для посилення захисту українського неба.

Володимир Зеленський акцентував: важливо, щоб кошти з європейського пакета підтримки надійшли якнайшвидше. Частину з них буде спрямовано на захист енергетики та вони допоможуть Україні підготуватися до зими.

За підсумками зустрічі у форматі E3 — Україна ухвалено спільну заяву лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України. У ній ще раз підкреслено, що Європа, як непохитний прихильник України, має відігравати важливу роль у будь­якому врегулюванні. Лідери чітко заявили, що всі зусилля слід здійснювати у найтіснішій співпраці з Україною, ширшим колом європейських партнерів та США.

Вони привітали з нещодавніми успіхами України на полі бою, зокрема нещодавнім визволенням територій та новаторським використанням технології безпілотників. Лідери засудили масштабні ракетні та безпілотні атаки росії, зокрема неодноразове використання ракет «орєшнік», на українські міста, що призвели до трагічних жертв серед цивільного населення, а також безвідповідальні та небезпечні вторгнення російських безпілотників на територію НАТО.

Вони обговорили, як ефективно використати майбутній саміт Групи семи в Евіані, наступну зустріч Коаліції охочих та саміт НАТО в Анкарі для якнайкращої координації подальшої підтримки України з урахуванням її пріоритетних потреб, включно з посиленням тиску на військову економіку росії та збільшення обсягів обіцяної військової та оборонної підтримки України на саміті НАТО. Лідери наголосили на нагальній необхідності нарощування виробництва перехоплювачів, спільного розроблення антибалістичних ракет і далекобійних засобів, а також забезпечення сталого функціонування Збройних Сил України в майбутньому. Також обговорено, як Альянс може перейняти досвід України, набутий на полі бою, та як розширити довгострокову промислову співпрацю з Україною для зміцнення власної оборони Європи.

Лідери країн наголосили на нерозривному зв’язку між безпекою, процвітанням і суверенітетом України та ширшою безпекою євроатлантичного простору. Щодо переговорів вони обговорили умови, які слід створити для досягнення справедливого й тривалого миру.

По­перше, припинення бойових дій. Вони закликали президента путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню.

По­друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи потрібно повністю поважати.

По­третє, Україна має отримати надійні та юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, щойно припинення вогню почне діяти, ґрунтуючись на зобов’язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року. Це охоплює розгортання Багатонаціональних сил для України.

По­четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки росія не припинить агресивну війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною.

По­п’яте, у будь­якій угоді мають бути захищені європейські інтереси в питанні безпеки. Елементи будь­яких переговорів, що стосуються ЄС і НАТО, потребуватимуть згоди ЄС та його держав­членів, а також союзників по НАТО відповідно.

Лідери високо оцінили заклик Президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до президента рф від 4 червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та росією — за активної участі США та Європи — задля досягнення перемир’я та сприяння подальшим переговорам.

Під час двосторонньої зустрічі з Прем’єр­міністром Великої Британії Кіром Стармером Володимир Зеленський подякував за організацію зустрічі у форматі E3 — Україна та наголосив, що важливо дати поштовх дипломатичній роботі для досягнення миру.

Президент відзначив оборонну підтримку від Великої Британії, акцентувавши, що необхідно розвивати виробництво дронів і посилювати українську ППО. Окремо Володимир Зеленський поінформував про роботу з партнерами у спеціальному форматі Drone Deal, що має хороші перспективи.

Детально йшлося про захист і підтримку української енергетики та підготовку до зими. Президент України поінформував про актуальні потреби країни для зміцнення енергетичної стійкості.

Окрема увага — посиленню санкційного тиску на росію. Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти криптовалютних та інших фінансових мереж, які використовує росія для обходу запроваджених обмежень.

Лідери відвели увагу й підготовці до самітів G7 і НАТО та наступних зустрічей Коаліції охочих.

Джерело:

Офіс Президента