Президент Володимир Зеленський і Прем’єр­міністр Юлія Свириденко побували на одному з місць, по якому росія завдала удару в ніч на 15 червня

На території Києво­Печерської лаври Президент Володимир Зеленський подякував усім службам, які ліквідували наслідки нічної російської атаки, і всім небайдужим, хто допомагає.

Рятувальники вже погасили пожежі, що виникли в Лаврі, зокрема в Успенському соборі, та в «Мистецькому Арсеналі». Було залучено понад 140 рятувальників і 40 одиниць техніки. Ліквідація наслідків атаки в цій частині міста тривала більш ніж п’ять годин.

«Підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та «Мистецький Арсенал», — зазначив Володимир Зеленський.

Станом на вчора було відомо про 35 постраждалих у Києві та п’ятьох загиблих. За словами Президента, загалом у країні поранено 53 людини й відомо про 11 убитих цим масованим російським ударом. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна перебуває в постійній комунікації з партнерами щодо наслідків цієї російської атаки та необхідного реагування. Президент відзначив важливість того, що лідери країн, громадські лідери, міжнародні організації не мовчать.

«Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього й наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на російський удар. Дякую всім, хто з Україною», — зазначив глава держави.

У ніч на 15 червня росія завдала масованого удару по Києву, Харкову, Дніпру, містах і громадах у різних регіонах України. Під час цієї атаки росіяни застосували 70 ракет різних типів: балістичні, крилаті, протикорабельні — і 611 дронів, переважно «шахедів».

«Лавру намагалися знищити вдруге — як і 1941 року. На щастя, нам не доведеться відбудовувати українську святиню з фундаменту, бо завдяки професійним діям наших рятувальників пожежу після влучання російського безпілотника ліквідовано», — зазначила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, відновлення Успенського собору та необхідне для цього фінансування обговорили з Президентом. Уряд забезпечить фінансування відновлювальних робіт. Ухвалено рішення про невідкладне спрямування коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та його подальшої відбудови.

Юлія Свириденко наголосила, що Україна очікує реакції міжнародних організацій на цей черговий варварський крок росії.

«Доручила віцепрем’єр­міністрові з гуманітарної політики Тетяні Бережній активізувати цю роботу, зокрема із залученням можливостей Українського фонду культурної спадщини, — повідомила Прем’єр­міністр. — Також із самого ранку отримую численні повідомлення від представників українського бізнесу та меценатів, які хочуть долучитися до відновлення святині. Дякую за спільні цінності та готовність допомогти».

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ