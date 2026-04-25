У Брюсселі обговорили проєкт стратегії економічної трансформації України до 2035 року

У межах EU­Ukraine Business Summit, що відбувся в Брюсселі 22—23 квітня, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев обговорив з міжнародними партнерами та представниками бізнесу проєкт комплексної стратегії економічної трансформації України до 2035 року «Економіка майбутнього». Минулого тижня делегація України на чолі із Прем’єр­міністром Юлією Свириденко також обговорювала цей проєкт із партнерами на полях Весняних зустрічей з МВФ та Групою Світового банку, що проходили у Вашингтоні.

«Економіка майбутнього» систематизує наявні урядові стратегії та структурні реформи, вже сформовані у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема в межах євроінтеграційного процесу України та інтегрує їх в єдину цілісну модель розвитку.

Пакет документів, розроблений з використанням аналітики Світового банку, розрахований на 15 років. Він поєднує моделювання різних сценаріїв розвитку економіки України, аналітичні матеріали, перелік необхідних реформ та оцінку ресурсів для реалізації довгострокового бачення розвитку економіки.

«Головне завдання нині — сформувати спільне бачення економічного майбутнього країни. Модель, яку розуміють і поділяють держава, бізнес і міжнародні партнери, в яку вірять інвестори і яка дає передбачуваність на роки наперед. Саме тому проєкт стратегії «Економіка майбутнього» спрямований на побудову стійкої економіки, яка має ресурси та потенціал для швидкого зростання на основі приватного капіталу», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства.

Стратегія ґрунтується на моделі економічного зростання, що передбачає одночасне збільшення зайнятості, обсягів інвестицій та продуктивності економіки.

«Стратегія «Економіка майбутнього» — це системна рамка для побудови нової економіки України. Вона закладає основу для довгострокового зростання, залучення приватного капіталу та масштабування інвестицій. Запропонований підхід поєднує реформи, розвиток провідних секторів і створення передбачуваного середовища для бізнесу», — зазначила під час обговорення моделі на полях Весняних зустрічей з МВФ і Групою Світового банку віцепрезидент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані.

Поєднання цих трьох чинників і продовження реалізації структурних реформ в економіці — необхідна умова для наближення України до рівня доходів країн Центральної та Східної Європи в довгостроковій перспективі.

Державні ресурси та міжнародна допомога залишатимуться критично важливими, однак не можуть замінити приватний капітал у масштабі, необхідному для трансформації економіки. Саме тому проєкт стратегії передбачає перехід до моделі розвитку, в центрі якої — приватні інвестиції, конкуренція, технологічне оновлення та продуктивність.

Цей проєкт узгоджено з курсом України на вступ у ЄС. Він визначає основні напрями трансформації економіки: посилення інституційної спроможності та макроекономічної стабільності; поліпшення бізнес­ та інвестиційного клімату; модернізація інфраструктури й енергетики; розвиток людського капіталу і ринку праці. Окремий блок проєкту стратегії присвячено секторальним напрямам з найбільшим потенціалом зростання та інтеграції у глобальні ланцюги доданої вартості. Серед пріоритетних секторів — АПК / агробізнес, транспортна інфраструктура, важке машинобудування, ІТ та цифрові послуги, оборонні технології, критичні матеріали, відновлювана енергетика.

Розроблення проєкту стратегії вже пройшло два етапи, в межах яких було сформовано базову модель економічної трансформації та визначено стратегічні пріоритети розвитку. Уряд за подальшої участі Світового банку розпочав третій етап, який передбачає деталізацію її регіонального, енергетичного, інфраструктурного та екологічного вимірів, а також верифікацію підходів спільно з бізнесом, галузевими асоціаціями та регіонами.

Відбуваються перші зустрічі для обговорення проєкту із представниками українського та міжнародного бізнесу. Незабаром заплановано обговорення документа з іншими зацікавленими особами.

Джерело:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства