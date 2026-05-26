На виїзному засіданні уряду під головуванням Прем’єр­міністра ухвалили рішення для стійкості Вінниччини

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко здійснила робочу поїздку на Вінниччину. На нараді з народними депутатами, керівництвом ОВА та обласної ради, Вінницьким міським головою обговорили головні питання життєдіяльності області. У фокусі були підготовка до наступного опалювального сезону, підтримка бізнесу та забезпечення стабільності соціальної сфери.

1. Підготовка до зими

«В умовах постійних російських атак громади повинні мати резервні джерела живлення для лікарень, шкіл, соціальних закладів та іншої критичної інфраструктури», — наголосила очільниця уряду.

Мінфін разом з Мінрозвитку та Міненерго отримали доручення опрацювати зміни до бюджетного законодавства щодо спрямування вільних залишків місцевих бюджетів на закупівлю та обслуговування альтернативних джерел енергоживлення для комунальних закладів: сонячних панелей, вітрогенераторів, когенераційних установок та систем накопичення енергії. Також уряд доручив опрацювати можливість постачання надлишків електроенергії, виробленої сонячними станціями бюджетних і комунальних установ, для потреб інших закладів у межах однієї громади.

2. Освіта і соціальна сфера

Доручено Мінфіну разом з МОН та Мінсоцполітики опрацювати механізми компенсації місцевим бюджетам витрат на оплату праці працівників закладів освіти, соціальної сфери та реабілітаційних установ. Окремо Мінфін має опрацювати питання оплати праці працівників районних військових адміністрацій. Навіть під час війни держава та громади продовжують забезпечувати людям доступ до базових освітніх і соціальних послуг.

3. Відновлення житла та інфраструктури

Мінрозвитку разом з Мінфіном має забезпечити своєчасне фінансування компенсацій для відновлення пошкодженого майна внаслідок російської агресії в межах програми «єВідновлення». Загалом в області понад 500 заявок на отримання коштів. Мінрозвитку також має опрацювати передачу об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають на балансі Вінницької ОВА, у комунальну власність громад Він­ниччини, щоб громади могли ефективно використовувати ці об’єкти для своїх потреб.

«Продовжуємо системну роботу з регіонами. Стійкість і спроможність громад — серед пріоритетів уряду», — наголосила Юлія Свириденко.

У кожній області, куди приїжджає урядова команда, обов’язково проходить зустріч з бізнесом.

«Українські виробники сьогодні тримають економіку, створюють робочі місця і забезпечують стійкість громад. Із підприємцями Він­ниччини обговорили нові можливості політики «Зроблено в Україні», — зазначила очільниця уряду.

1. Енергетична стійкість бізнесу

Одне з основних питань для підприємців — підготуватися до зими, щоб у разі відімкнень працювати без зупинок. Є три програми для розвитку власної генерації. До 10 млн грн під 0% на газову генерацію і генератори. До 250 млн грн за ставками програми «5—7—9%» на будь­яке енергообладнання. Для великого бізнесу з 1 червня можна буде взяти кредит до 25 млн євро під 10% річних також на енергетичні потреби.

2. Страхування воєнних ризиків

Програма страхування воєнних ризиків переходить до перших реальних виплат бізнесу.

«Для прифронтових областей маємо покриття до 30 млн грн і 0,5% вартості майна. Для всієї країни — часткову компенсацію вартості страхового платежу до 3 млн грн на рік за аналогією із програмою «5—7—9%». Найближчим часом очікуємо перші виплати», — повідомила Юлія Свириденко.

3. Розвиток несировинного експорту

За словами Прем’єр­міністра, уряд розпочинає новий напрям стимулювання експорту — фінансування національних стендів на міжнародних виставках. Держава покриватиме частину витрат експортерів на участь у виставках за кордоном. Мін­економіки незабаром затвердить перелік виставок, і можна буде подавати заявки.

4. Люди та ринок праці

«Чуємо запит виробників щодо нестачі кадрів. Українська економіка потребує фахівців, тому розвиваємо нову політику зайнятості та подали до парламенту новий Трудовий кодекс. Запровадили програму «Досвід має значення» для людей 50+, менторську підтримку для молоді, а також створюємо нові можливості для роботодавців», — розповіла очільниця уряду.

Ініціатива «Точка опори» допомагає зберігати робочі місця після обстрілів, а через Дію вже працює механізм дистанційного припинення трудових відносин для окупованих територій.

Юлія Свириденко висловила вдячність вінницькому бізнесу за роботу, створення робочих місць і розвиток навіть у час війни.

На зустрічі з українськими виробниками Прем’єр­міністр наголосила, що підприємці Вінниччини активно використовують можливості політики «Зроблено в Україні».

1. Індустріальні парки

У Вінниці та області вони розвиваються, будують інфраструктуру і запускають нові заводи. Прем’єр­міністр нагадала, що на розвиток індустріальні парки можуть отримати до 150 млн грн для створення промислової інфраструктури і приєднання до мереж. Зобов’язання — співфінансування, введення в експлуатацію виробничих приміщень і залучення інвесторів­виробників. До 15 серпня триває приймання заявок 2026 року. У попередні два роки підтримку одержали 22 індустріальні парки на суму 1,8 млрд грн, там реалізують 56 проєктів.

2. Розвиток українського виробництва

У межах візиту очільниця уряду відвідала підприємство «Промавтоматика», яке вже 26 років працює в галузі виробництва електротехнічного обладнання, інжинірингу, промислової автоматизації. Компанія використовує програму «5—7—9%», грант на виробниче обладнання та «Національний кешбек». Забезпечує роботою понад 800 людей. В умовах нестачі кадрів навчають жінок традиційно чоловічих професій. Освітня програма «Монтажниця СЕС» уже допомогла понад 150 жінкам з усієї країни опанувати нову спеціальність.

3. Навчання та перекваліфікація

Українська економіка потребує фахівців. Уряд разом з бізнесом працює над залученням жінок до професій, які раніше вважали чоловічими. Ідеться про розвиток ваучерів на навчання, програми перекваліфікації та Reskilling Ukraine для водіїв вантажівок, операторів техніки, автомеханіків, зварювальників та інших затребуваних спеціальностей.

«Дякую Вінниччині за надання нового дому для багатьох ВПО, релокованих підприємств і закладів освіти, а також за щоденну роботу для підтримки економіки держави», — зазначила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр відвідала спортивний центр «Інва­спорт» у Вінниці, де створили умови для фізичної активності людей з інвалідністю. Із 2024 року центр став одним з осередків розвитку ветеранського спорту в області. Тут відкрили відділення з волейболу сидячи, стрільби з лука, паравелоспорту, ампфутболу, дзюдо, паравеслування та пауерліфтингу для ветеранів з інвалідністю внаслідок бойових дій.

Українські ветерани регулярно представляють країну на міжнародних змаганнях, і держава підтримує підготовку до цих виступів.

«Розвиток ветеранського спорту — частина системи адаптації ветеранів до цивільного життя для наших захисників і захисниць після служби. До неї належать можливості працевлаштування, отримання грантів на власну справу, турботи про здоров’я, роботи фахівців із супроводу», — зазначила Юлія Свириденко.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ