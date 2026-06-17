Країни ЄС одностайно ухвалили рішення відкрити перший із шести переговорних кластерів про вступ України та Молдови до Євросоюзу

П’ятнадцятого червня в Люксембурзі під час другої Міжурядової конференції між Україною та Європейським Союзом офіційно відкрили переговорний Кластер 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals). Україна також офіційно прийняла бенчмарки (умови), які визначив Європейський Союз для подальшого просування переговорів.

Чіткий сигнал

Україна заслужила право рухатися швидше на шляху до ЄС, і саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн­звернення до учасників Міжурядової конференції Європейського Союзу з аеропорту Кишинева дорогою на саміт Групи семи.

«Це рішення, які проводять ще одну чітку лінію між Європою і тупою диктатурою в москві — диктатурою, яка хоче знищити нашу Європу й усе, що ми разом збудували. Відкриття першого кластера в переговорах про вступ України та Молдови — чіткий сигнал про те, що прогрес Європи не зупинити. Ми наполегливо працювали, щоб дійти до цього моменту», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Україна подала заявку на членство в ЄС разом із Молдовою і разом країни отримали кандидатський статус.

«Ми вважаємо, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, — це прискорити наш процес вступу, прискорити відкриття кластерів», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський переконаний, що відкриття всіх шести кластерів продемонструє чітку європейську відповідь на ескалацію атак росії та постійну відмову від переговорів.

«Ми пропонували путіну зустрітися в будь­якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Він не хоче. Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. путін не хоче. Ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, в якому путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу. І ми побачимо, що із цього вийде», — сказав глава держави.

За словами Володимира Зеленського, якщо росія відмовиться від переговорів і цього разу, потрібно посилити санкційний тиск. Саме додаткові санкції та прискорення вступу України й Молдови до Європейського Союзу — ті політичні рішення, які продемонструють рішучість і стійкість.

Також Президент подякував партнерам за готовність продовжувати підтримку української оборони як на двосторонньому рівні, так і через програму PURL.

Практична робота триває

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко, коментуючи відкриття першого кластера, зазначила, що вступ України до Європейського Союзу отримав чітку і визначену траєкторію.

«Відкриття кластера означає: ми переходимо від політичних дискусій до максимально практичної роботи над умовами майбутнього вступу — проведення реформ у визначених галузях», — наголосила Прем’єр­міністр.

Вона зазначила, що Україна найшвидше серед усіх країн­кандидатів завершила процедуру скринінгу за всю історію розширення ЄС. Уже виконано умови для відкриття всіх переговорних кластерів.

«Уже немає сумнівів щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. Ми працюємо над тим, щоб пройти шлях до повноправного членства швидше — з усіма правами, можливостями та обов’язками держави­члена ЄС. Дякую Європейській комісії, Європейському парламенту, головуванню Кіпру й усім державам­членам за спільну роботу та історичне рішення», — зазначила Прем’єр­міністр.

В історичний день для євроінтеграційного шляху Юлія Свириденко провела розмову з Єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос.

Очільниця українського уряду подякувала Марті Кос за всебічне сприяння наближенню нашої держави до цієї мети.

«Ми обмінялися думками щодо подальших спільних кроків уряду та Верховної Ради України з виконання наших зобов’язань у межах євроінтеграційного процесу. Наша мета — відкрити решту кластерів до середини липня вже під час головування Ірландії в Раді ЄС», — повідомила очільниця уряду.

За словами Прем’єр­міністра, під час розмови сторони засудили черговий ракетний удар російського агресора, який не може змиритися з тим фактом, що шлях України в ЄС — це незворотний вибір українського народу.

Реформи потрібні насамперед Україні

Кластер 1 визначальний впродовж усього переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, адже його відкривають першим і закривають останнім, а виконання проміжних бенчмарків за розділами 23 «Судова влада та фундаментальні права» і 24 «Юстиція, свобода та безпека» необхідне для тимчасового закриття всіх інших переговорних розділів.

Головний переговірник, віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, назвав відкриття Кластера 1 історичним моментом як для України, так і для Європейського Союзу.

«Ми офіційно відкрили перший кластер, а водночас новий розділ історії, яку пишемо спільно. Європейський Союз надіслав потужний сигнал про невідворотність нашого спільного майбутнього», — наголосив він.

Тарас Качка висловив подяку державам­членам та інституціям ЄС за підтримку України, а також відзначив лідерство та наполегливу роботу Республіки Кіпр під час головування в Раді ЄС, завдяки яким вдалося зберегти динаміку переговорного процесу та досягти сьогоднішнього результату.

Україна підтвердила, що приймає acquis Європейського Союзу (право ЄС) у його чинній редакції та в тому вигляді, в якому воно розвиватиметься до моменту вступу країни в ЄС. Україна також підтвердила, що не просить жодних спеціальних умов та винятків чи перехідних періодів у межах Кластера 1. Віцепрем’єр­міністр наголосив, що наша держава дотримується підходу, заснованого на заслугах, відповідно до якого прогрес у переговорах має визначатися результатами впроваджених реформ.

Попри повномасштабну війну, Україна продовжує реалізацію глибоких демократичних перетворень. Для відкриття Кластера «Основи процесу вступу до ЄС» уряд України ухвалив та реалізує три стратегічні дорожні карти — у сфері верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також План дій щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

Під час конференції Україна підтвердила непохитність у втіленні подальших реформ у таких сферах: верховенство права та незалежність судової системи; боротьба з корупцією та зміцнення незалежних антикорупційних інституцій; функціонування демократичних інституцій та залучення громадянського суспільства; реформа державного управління; захист фундаментальних прав і свобод людини; юстиція, свобода та безпека; розвиток ринкової економіки та забезпечення макрофінансової стабільності; прозорість державних закупівель; статистика і фінансовий контроль.

За словами Тараса Качки, Кластер 1 — не просто технічна вимога переговорного процесу, а комплексна програма модернізації української держави.

«Ці реформи потрібні насамперед Україні та її громадянам. Вони зміцнюють верховенство права, підвищують якість державного управління, зменшують ризики корупції та недовіри, роблять державу більш передбачуваною для громадян, надійною для партнерів і зрозумілою для бізнесу, що важливо і в процесі відбудови країни та залучення інвестицій», — наголосив він.

Українська сторона також заявила про намір подавати цільові пропозиції щодо прискореної секторальної інтеграції до окремих політик і програм ЄС, щоб прогрес реформ супроводжувався поступовим розширенням участі України в європейських механізмах.

Підсумовуючи, Тарас Качка підкреслив непохитність України у виконанні всіх визначених бенчмарків у найкоротші строки.

Віцепрем’єр­міністр також зауважив, що Україна очікує відкриття інших переговорних кластерів без зволікань влітку цього року, адже усі необхідні передумови виконано, що підтвердила Європейська комісія.

Заступниця міністра з європейських справ Республіки Кіпр Марілена Рауна наголосила, що майбутнє України — в Європейському Союзі, та зазначила, що ЄС продовжуватиме беззаперечно підтримувати Україну на шляху до досягнення справедливого миру й просування до членства в Євросоюзі.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос зазначила, що попри повномасштабну російську агресію, значні людські й економічні втрати, руйнування культурної спадщини Україна зберегла незмінну відданість європейському курсу та продовжила впроваджувати необхідні реформи. З її слів, прогрес, якого досягла Україна на шляху до відкриття Кластера 1, демонструє зрілість її інституцій та відданість принципам, що лежать в основі усього Європейського Союзу.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Служба віцепрем’єр­міністра