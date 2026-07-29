Проєкт She Drives відкриває новий набір учасниць. Із 27 липня до 31 серпня 2026 року жінки можуть подати заявки на безоплатне навчання з подальшим обов’язковим працевлаштуванням за одним із напрямів: водійка автобуса, вантажівки або тролейбуса.

She Drives допомагає жінкам опанувати професії, що мають попит у галузі транспорту, і розпочати нову кар’єру. Проєкт реалізують у партнерстві із транспортними та логістичними компаніями, які готові працевлаштовувати випускниць після завершення навчання.

Від початку реалізації проєкту понад 100 жінок уже завершили навчання, а більш як 40 випускниць працевлаштувалися водійками автобусів чи вантажівок. Ці результати свідчать, що транспортна галузь дедалі активніше відкривається для жінок, а професія водійки стає свідомим вибором для тих, хто прагне професійного розвитку, стабільної роботи та гідної оплати праці.

«Нині транспортна галузь України потребує тисяч нових фахівців. Ми не можемо дозволити собі втрачати потенціал людей через застарілі стереотипи. Саме тому Мінінфраструктури підтримує проєкт She Drives, який відкриває жінкам реальні можливості для здобуття нової професії та гідної роботи. Для нас важливо, що йдеться про комплексний підхід — від набуття необхідних навичок до гарантованого працевлаштування. Це допомагає зміцнювати транспортну систему України, розвивати громади та формувати сучасний, інклюзивний ринок праці, де головні критерії — професіоналізм, відповідальність і мотивація», — зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

She Drives демонструє, що розширення можливостей жінок — не лише відповідь на кадровий дефіцит, а й важливий крок до формування сучасного інклюзивного ринку праці, де професійний вибір визначають знання, навички та мотивація.

«Кожна жінка заслуговує на можливість самостійно обирати професійний шлях — без стереотипів і бар’єрів. Проєкт She Drives доводить: коли жінки мають доступ до навчання й підтримки, вони успішно працюють у транспортній галузі, роблять внесок у зміцнення громад і посилення стійкості економіки. Ми з нетерпінням чекаємо на нову групу учасниць, які допоможуть відновлювати Україну», — зазначила представниця ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш.

Учасниці можуть обрати один із чотирьох напрямів професійної підготовки.

Водійка автобуса (категорія «D») — професійна підготовка для керування пасажирським транспортом. Регіони: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв, Харків, Хмельницький. Водійка вантажівки (категорія «C») — професійна підготовка для керування великоваговим транспортом масою понад 7,5 тонни. Регіони: Вінниця, Кривий Ріг, Одеса, Хмельницький. Водійка вантажівки (категорія «CE») — професійна підготовка для керування великоваговим транспортом масою понад 7,5 тонни у зчепленні з причепом масою понад 750 кг. Регіони: Біла Церква, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків. Водійка тролейбуса (категорія «T») — професійна підготовка для керування пасажирським транспортом. Регіони: Черкаси.

Для участі у доборі необхідно заповнити онлайн­анкету на сайті She Drives. Після завершення приймання заявок команда проєкту опрацює анкети, проведе добір кандидаток і запросить відібраних учасниць до наступних етапів.

Перевагу надаватимуть жінкам, які: проживають у цільових регіонах реалізації проєкту; вмотивовані пройти навчання та працевлаштуватися після його завершення; мають досвід водіння; мають повну загальну середню освіту; відповідають вимогам обраної категорії навчання.

«Ми прагнемо, щоб жінки не просто отримували водійське посвідчення, а будували успішну кар’єру у транспортній галузі. Для цього недостатньо організувати навчання. Потрібно супроводжувати учасниць, об’єднувати їх у спільноту, допомагати їм із працевлаштуванням і водночас працювати з роботодавцями над створенням сучасного інклюзивного комфортного робочого середовища. Саме такий підхід ми закладаємо в основу нового етапу She Drives», — зазначає виконавча директорка ГО «Фундація інституційного розвитку» Катерина Дацко.

Учасниці навчатимуться в автошколах­партнерах проєкту, проходитимуть теоретичну та практичну підготовку, складатимуть іспити відповідно до вимог законодавства та отримуватимуть супровід команди проєкту протягом усього навчання. Крім професійної підготовки, вони матимуть доступ до психологічної підтримки, лекцій з розвитку професійних і особистісних навичок, а також допомоги з підготовкою резюме й проходження співбесід з роботодавцями.

Після успішного завершення навчання учасниці працевлаштовуються у транспортній галузі — на підприємствах­партнерах проєкту або в інших компаніях, які відповідають їхнім професійним планам.

Подати заявку та дізнатися більше про умови участі можна на сайті - https://www.she­drives.com.ua/uk

ДОВІДКОВО Ініціатива She Drives, спрямована на розширення професійного потенціалу жінок у галузі транспорту, реалізують її в межах Стратегічної ноти ООН Жінки в Україні (2025—2029 рр.) за фінансової підтримки урядів Австрії, Данії, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції та Швеції в партнерстві з Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України і ГО «Фундація інституційного розвитку».

Джерело:

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту