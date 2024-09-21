Президент Володимир Зеленський зустрівся з учасниками національної паралімпійської збірної команди України — чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських ігор у Парижі та відзначив їх державними нагородами. У церемонії також узяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Глава держави зазначив, що Україна пишається всіма своїми спортивними героями, адже паралімпійці ще раз продемонстрували світові, що українці — нація сильних людей.

«Ваші перемоги вкотре довели: наші люди здатні долати абсолютно всі перешкоди та складнощі, як ніхто вміють боротися та здобувати перемоги», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував спортсменам за безліч безцінних, теплих емоцій, які вони подарували українцям у ці непрості часи.

«Дякую вам за вашу силу, за це ваше вміння бути вище, ніж будь-які обставини. І хочу подякувати всій команді України — кожному й кожній, хто працює зі збірною, допомагає, вас постійно підтримує», — сказав він.

Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами, а також присвоїв почесні звання.

У відповідь паравелосипедист Павло Баль подарував главі держави спортивну форму національної паралімпійської збірної України.

Цього року наша команда увосьме була представлена на Паралімпійських іграх. 138 спортсменів узяли участь у змаганнях із 17 видів спорту. Загалом паралімпійці здобули 82 медалі: 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзові. Вони посіли сьоме місце в загальному заліку і п’яте — за кількістю нагород.

Джерело:

Офіс Президента