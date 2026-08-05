Вітчизняні дипломати мають посилити роботу щодо санкцій проти росії, масштабування проєктів Drone Deals, PURL, SAFE, Антибалістичної коаліції та програми FREYJA, забезпечити підготовку до зими й постачання ракет­перехоплювачів і зміцнити двосторонні відносини. Про це Володимир Зеленський заявив під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ «Відновлення миру і лідерство України». Він відзначив роботу дипломатів за рік для забезпечення стійкості та зміцнення нашої країни. Зокрема, щодо вступу в Європейський Союз, військової підтримки, спільних виробництв із партнерами, нових внесків у програму PURL, передачі ракет для ППО, проходження зими, енергетичної підтримки та зусиль з відбудови України.

«Цього року зима — це теж очевидний для всіх пріоритет. Цього року ваше завдання — дати максимальну підтримку на зовнішньому треку, у відносинах із партнерами для уряду України», — сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, у Прем’єр­міністра та кожного дипломата має бути чіткий перелік того, що необхідно Україні.

«Звісно, ракети для «петріотів». Звичайно, ракети для нашої ППО тощо та вся необхідна зброя для бойової авіації — це те, що потрібно абсолютно точно й безумовно. Так само, як і виконання планів стійкості обласними, місцевими владами, українськими громадами. Але кожен український посол має розуміти, які трансформатори й у кого ми маємо шукати. Конкретика повинна бути в усьому», — наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що Україна вийшла на новий рівень співпраці із провідними партнерами у військовій галузі саме у форматі Drone Deals, і цю роботу слід продовжувати. На сьогодні підписано дев’ять угод із країнами­партнерами, ще 15 документів у роботі.

«Завдяки формату Drone Deals Україна отримує довгострокове — щорічне — фінансування для оборонних виробництв — стійку фінансову основу для оборонної галузі», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що особливу увагу дипломати мають приділити масштабуванню антибалістичної програми FREYJA. За словами глави держави, росія та інші потенційні агресори бачать, якої шкоди завдають балістичні ракети, тому Україна і світ мають спільно протидіяти цій загрозі.

«Наша FREYJA може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. FREYJA буде швидкою у виробництві й перевіреною війною», — додав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що дипломати повинні забезпечити чіткий результат у залученні партнерів до Антибалістичної коаліції, Drone Deals та посилення ППО і спроможностей авіації.

«Якість роботи посольства має вимірюватись обсягом зброї, яку Україна отримує, фінансів, які Україну підтримують, політичних рішень і конкретних кроків, які тиснуть на ворога. Це чітка головна рамка», — зазначив Президент.

Він акцентував, що важливо реформувати дипломатичну службу. Зокрема, посли та консули повинні налагоджувати більше особистих контактів, що сприяє допомозі Україні. Особливу увагу варто приділити знанню мов — залежно від того, в якій країні Європи, Африки чи Близького Сходу працює співробітник посольства.

«У нас є традиційна вже багаторічна вада — вада нашої дипломатичної служби, що з усіма мовами, крім англійської, у більшості дефіцит. Я прошу підготувати системні рішення, які зможуть це змінити. Треба орієнтуватися глибоко в цінностях, святах і болі кожного народу, де ви працюєте, в культурі і, безумовно, знати мову. Прошу також частіше враховувати думку послів щодо того, хто їде на ротацію в посольство і хто повертається з посольства в Україну», — сказав Володимир Зеленський.

Ми жодного дня не хотіли війни

За словами Президента, також важливо, щоб дипломати більше часу проводили в Україні, знали, чим живуть регіони та які мають потреби, що дасть змогу чіткіше обстоювати інтереси за кордоном.

Особливу увагу було відведено протидії дезінформації, яку поширює росія, зокрема, що нібито Україна не бажає завершувати війну. Глава держави наголосив: завдання дипломатів — послідовно, аргументовано, надійно відкидати всі відповідні фейкові звинувачення.

«Саме Україна хоче миру. Саме Україна жодного дня не хотіла цієї війни. Саме росія робить усе можливе, щоб затягувати цю війну та якомога більше вдарити по життю України. Ми працюємо на дипломатію», — акцентував він.

Президент закликав дипломатів бути активнішими у країнах, де незабаром відбудуться вибори. Україна потребує підтримки не лише від конкретних політиків, а й від суспільств.

«Українська позиція, наші думка, погляди, наративи, якщо можна так сказати, наші потреби мають звучати доступно в подкастах, соцмережах, у блогерів, інфлюенсерів тощо. Але при цьому — і в кожному зі звичних медіа, які впливають, традиційних медіа, які цитують, мають політичне значення та реальну змогу зберігати увагу до України, а отже, посилювати підтримку для України та повагу до нашої громади в цій країні», — сказав Володимир Зеленський.

Важливим аспектом роботи українських послів і консулів має стати захист наших громадян за кордоном. Президент доручив посилити цю роботу.

«Дипломатія не може більше бути завжди тільки класичною або статичною, вона повинна постійно адаптуватися до умов, які постійно змінюються в тій чи іншій державі», — зауважив він.

Глава держави закликав збільшити зусилля щодо розбудови відносин із країнами Далекого та Близького Сходу, регіону Затоки, Латинської Америки, Африки та особливо з країнами колишнього СНД, що ускладнить підтримку росії.

«Усі в Україні вже звикли, що Давос — Україна є, Мюнхенська безпекова конференція не відбувається без України, без чіткої та сильної позиції України. Але є інші майданчики, які ми іноді втрачаємо. «Діалог Шангрі­Ла» в Сінгапурі, всі інші вагомі безпекові, економічні й політичні формати в Азії мають бути з Україною і на такому рівні, щоб це було справді відчутно для регіону», — наголосив Президент.

Він відзначив зусилля дипломатів, парламентарів, урядовців та команди Офісу Президента щодо вступу України до Європейського Союзу, відкриття перших переговорних кластерів і закликав продовжити цю роботу.

«Кожен рівень контактів України із Євросоюзом та країнами — членами Євросоюзу повинен цю нашу мету тільки наближати», — сказав він.

Глава держави акцентував, що потрібно також зосередитися на роботі зі структурами НАТО. А оголошені пакети допомоги під час саміту Альянсу або засідань у форматі «Рамштайн» слід реалізувати якнайшвидше, і контроль цього покладено на українських дипломатів.

Володимир Зеленський зазначив, що посли мають працювати з країнами­партнерами в питанні посилення санкційного режиму проти росії, всього, що стосується персональної відповідальності, банків, бізнесу та ВПК.

«Деякі ключові російські підприємства, що виробляють балістику, досі не під санкціями Америки, Британії, Японії, Швейцарії, інших юрисдикцій. Із 17 ключових російських, уявіть собі, підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів», — наголосив Президент.

Насамкінець глава держави звернув увагу на м’яку дипломатію та підтримку проєктів першої леді України Олени Зеленської. Зокрема, важливо розширювати зв’язки між університетами, культурними інституціями, працювати у громадах над збереженням та відновленням культурної спадщини, займатися розвитком ветеранської взаємодії та підтримки.

Посилювати санкційний тиск на агресора

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив важливість синергії парламентської дипломатії та діяльності українських дипломатичних представництв за кордоном для прийняття необхідних для держави рішень.

«Парламенти держав­партнерів здатні істотно впливати на рішення щодо допомоги Україні. За роки повномасштабної війни ми сформували потужне міжнародне парламентське партнерство, засноване на довірі, солідарності та спільній відповідальності за майбутнє Європи. Наше завдання — посилювати санкційний тиск на агресора, домагатися справедливого покарання за злочин агресії та запуску повноцінного міжнародного компенсаційного механізму. росія має нести відповідальність, а санкції повинні бути не черговими за номером, а справді болючими й дієвими», — зауважив він.

Прем’єр­міністр Сергій Корецький, взявши участь у нараді керівників дипломатичних установ, окреслив пріоритети для спільної роботи уряду та дипломатичної служби.

«Міжнародні домовленості мають якнайшвидше перетворюватися на конкретний результат для нашої держави», — наголосив Прем’єр­міністр.

Серед головних завдань: укладання нових оборонних контрактів та залучення інвестицій у розвиток українського оборонно­промислового комплексу; диверсифікація маршрутів та нові можливості для українського експорту; залучення додаткового міжнародного фінансування, зокрема для відновлення енергетики та підготовки до зими.

«Основне завдання на зараз — забезпечити якнайшвидше відкриття решти переговорних кластерів і поглиблювати інтеграцію України до внутрішнього ринку Європейського Союзу», — підкреслив Сергій Корецький.

Для координації роботи уряд спільно з РНБО, Офісом Президента, Генеральним штабом та громадами сформує конкретний перелік запитів і невідкладних потреб, які опрацьовуватиме український дипломатичний корпус.

Прем’єр­міністр наголосив на важливості тісної злагодженої взаємодії між урядом і дипломатичною службою й подякував українським дипломатам за професійну роботу з обстоювання інтересів нашої країни у світі.

Українські дипломати мають працювати з партнерами для забезпечення конкретних результатів, які посилять фронт і наші оборонні технології. Про це на нараді заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Він наголосив, що дипломати мають демонструвати конкретні результати роботи, які втілюватимуться у важливих рішеннях держав­партнерів, міжнародних контрактах та інвестиціях.

«Саме від вашої роботи на місцях залежить те, яке місце займатиме Україна в побудові безпеки та стабільності в майбутньому», — зазначив Кирило Буданов.

Керівник Офісу Президента наголосив, що першочерговим завданням для кожної дипломатичної місії України залишається робота з партнерами для посилення української оборони, зокрема ППО. Він переконаний, що українські дипломати мають просувати пропозиції спільного оборонного виробництва та локалізації підприємств ОПК. За його словами, Україні потрібна не просто підтримка провідних партнерів, а поєднання оборонних технологій і ланцюгів через спільне виробництво та довгострокові безпекові союзи. Важливо залучати іноземні інвестиції у реальний сектор і оборонно­промисловий комплекс із локалізацією в Україні.

«Президент уже неодноразово наголошував на цьому, і угоди укладають. Ми будуємо нову економіку, засновану як на високих технологіях, так і на прозорих європейських стандартах якості», — зауважив керівник Офісу Президента.

Він наголосив, що важливим напрямом для української дипломатії має бути Глобальний Південь, зокрема країни Африки.

«російська федерація роками торгувала там дезінформацією, зерновим шантажем, найманцями, але цей вплив дуже вразливий, як показала наша новітня історія», — зазначив Кирило Буданов. За його словами, Україна має нагадувати країнам Африки, що саме наша держава постачає їм важливу аграрну продукцію. Керівник Офісу Президента наголосив, що серед важливих напрямів співпраці з африканськими країнами — галузь безпеки, розмінування, протидія тероризму, експорт аграрної продукції та технологій, освіта, зокрема залучення студентів до навчання в Україні.

Україна стає контриб’ютором безпеки

«З багатьма з вас ми бачимося не лише тут, а й протягом року під час закордонних поїздок. З багатьма з вас уже склалися сталі багаторічні партнерства, за що дуже вдячна. Хочу, щоб ви побачили, скільки важливого ми з вами разом уже зробили», — сказала дружина Президента, яка також взяла участь у нараді послів. Вона зазначила, що завдяки співпраці з посольствами Фундація Олени Зеленської передала майже 150 генераторів школам і садочкам, соціальним і медичним закладам. Зокрема, 35 генераторів надала Чехія, ще 60 — Швеція.

«Ми змогли обігріти 94 школи й 22 заклади дошкільної освіти, 13 медичних закладів, дитячі будинки сімейного типу. Ця допомога охопила десятки тисяч дітей», — додала Олена Зеленська.

Принагідно вона розповіла, що триває співпраця з посольствами у проєктах «Безпечна школа» та «Адреса дитинства».

«Продовжуємо облаштовувати укриття для шкіл і садочків. Доки росія продовжує свій терор, для нас принципово повертати дітям можливість безпечного навчання. І продовжуємо будувати житло для великих прийомних родин. Хочемо, щоб у них був не лише дах над головою, а й щоб більше дітей знайшли свою родину та дім. Для нас це і є відновлення в найлюдянішому сенсі: не відновлення інфраструктури, а відновлення дитинства», — сказала вона.

Олена Зеленська відзначила зусилля дипломатів для розвитку Глобальної коаліції українських студій. За два роки до неї приєднався вже 101 університет у 27 країнах.

«Один з найяскравіших проявів цієї роботи — українські тижні, які коаліція провела у Великій Британії, Франції, Іспанії та Польщі. Тут хочу окремо подякувати вам: без організаційної підтримки наших посольств на місцях, зокрема Посольства України в Іспанії, яке прийняло в себе підсумковий круглий стіл тижня, жоден із цих тижнів не відбувся б. За кожним підписаним меморандумом стоїть ваша кропітка робота», — зазначила дружина Президента.

Українські дипломати також сприяють поширенню українськомовних аудіогідів у визначних пам’ятках світу та беруть участь у роботі Саміту перших леді та джентльменів, що цього місяця відбудеться в Києві вшосте.

«За п’ять років із вашою підтримкою саміт переріс зі щорічної зустрічі у справжню глобальну платформу. Без перебільшення, ми задаємо порядок денний, порушуємо питання світового значення й одразу діємо у відповідь на них. Кожна перша леді й кожен перший джентльмен за ці роки отримали власну особливу спільноту, стали ефективнішими, дієвішими, кориснішими для своїх країн зокрема завдяки вам», — підсумувала Олена Зеленська.

Вона подякувала подружжям українських дипломатичних представників, зазначивши, що вони завжди долучаються до дипломатичної роботи і їхній внесок не можна недооцінювати.

Звертаючись до учасників наради, очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що доки триває війна росії проти України, дипломатичних зусиль ніколи не буде достатньо.

«Ви маєте слугувати прикладом для всіх ваших колег у просуванні та жорсткому обстоюванні національних інтересів. Я хочу, щоб це почули всі керівники дипломатичних установ. Сьогодні Україна може впевнено говорити про свою нову роль і нову видимість у світі. Україна стає контриб’ютором безпеки. Коли я спілкуюся з багатьма нашими партнерами, вони порівнюють Україну з бійцем на рингу, який б’ється у набагато вищій, а може, й у найважчій ваговій категорії, тримає удар і завдає асиметричних нокдаунів ворогові», — наголосив Андрій Сибіга.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство закордонних справ