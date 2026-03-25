Глава держави подякував спортсменам національної паралімпійської збірної України за перемоги у змаганнях і наголосив, що країна пишається кожним і кожною з них.

«Україна вдячна вам за те, що ви вкотре показуєте всьому світу, які ви є, які ми є, яка є Україна, — нація незламних людей. Українці мають унікальну волю, українці сильні та переможці за духом», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що українські паралімпійці мають важливі досягнення попри війну та несправедливий тиск Міжнародного паралімпійського комітету, який допустив російських спортсменів до участі у змаганнях.

«Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за певні обставини. На цих іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо: гімн України знову переможно лунав. Усе це об’єднує українців довкола двох емоцій: гордість і вдячність», — наголосив глава держави.

Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів орденами «За заслуги» І—ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ ступеня, Княгині Ольги ІІ—ІІІ ступенів, Князя Ярослава Мудрого V ступеня, медалями «За працю і звитягу» та надав почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

На ХІV зимових Паралімпійських іграх, які відбувалися 6—15 березня в Італії, українські спортсмени вибороли 19 медалей: три золоті, вісім срібних і вісім бронзових. Україна посіла сьоме місце в загальнокомандному заліку й третє — за загальною кількістю здобутих нагород. Найбільше медалей вибороли спортсмени в парабіатлоні та паралижних перегонах: Олександра Кононова (одна золота, одна срібна й три бронзові), Тарас Радь (одна золота, дві срібні й одна бронзова) та Олександр Казік із лідером Сергієм Кучерявим (одна золота й дві срібні).

Офіс Президента