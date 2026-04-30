Україна готова бути невід’ємною частиною архітектури безпеки Європи. Про це говорила Прем’єр­міністр України Юлія Свириденко на Саміті Ініціативи трьох морів у Хорватії.

«Цей формат має отримати нову роль в архітектурі безпеки Європи, яка істотно змінилася за це десятиліття. Україна готова бути невід’ємною її частиною як країна, що вже сьогодні робить вагомий внесок у безпеку, стійкість і розвиток усього регіону», — наголосила у виступі очільниця уряду.

Юлія Свириденко підкреслила, що найперше — безпека і оборона. Тут українці пишуть нові правила сучасної війни. Ефективне застосування українських морських дронів разом із підтримкою партнерів уможливили безпечну навігацію в морі та роботу українського зернового коридору, важливого для глобальної продовольчої безпеки.

«Енергетичний вимір — ключова сфера як для безпеки, так і стабільності економіки. Працюємо разом з партнерами над диверсифікацією маршрутів енерго­ та газопостачання, зокрема над розвитком Вертикального газового коридору. Це питання безпеки та політичної незалежності для всієї Європи», — зазначила очільниця уряду.

У межах Тримор’я Україна запропонувала конкретні цілі: продовження маршруту Via Carpathia від Жешува через Львів до Києва, продовження Rail2Sea до порту Одеси, створення спеціальних потужностей для зворотного потоку газу в українські підземні газосховища з інтерконекторів із сусідніми державами.

«В Інвестиційному фонді Тримор’я має бути окреме вікно для українських проєктів. Очікуємо, що перший пакет фінансування буде відкрито під час майбутнього польського головування. Це дасть змогу швидше впроваджувати практичні рішення в галузях інфраструктури, логістики та енергетики», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр подякувала державам регіону за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення, зокрема за допомогу у відновленні логістичних маршрутів та зміцненні енергетичної безпеки.

Юлія Свириденко зустрілася із Прем’єр­міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Дубровнику (Хорватія). Очільниця українського уряду подякувала за запрошення на Саміт Тримор’я і визнання особливої ролі України в безпековому вимірі співпраці в межах цієї ініціативи.

«Ми обговорили посилення енергетичної безпеки регіону, диверсифікації постачання енергоресурсів, зокрема скрапленого природного газу, — зазначила Прем’єр­міністр України. — Хорватія підтримує членство України в ЄС та надає всебічну допомогу на цьому шляху».

Юлія Свириденко подякувала за підтримку позики ЄС обсягом 90 млрд євро, наголосивши, що ці кошти важливі для обороноздатності і стабільності економіки.

«Цінуємо нашу співпрацю щодо післявоєнного відновлення, зокрема розмінування територій і реінтеграцію ветеранів. Хорватія активно ділиться з Україною власним досвідом реабілітації захисників та створення умов для їхньої економічної й соціальної адаптації», — зазначила Юлія Свириденко.

Під час Саміту Ініціативи Тримор’я Прем’єр­міністр провела зустріч із Головою парламенту Естонської Республіки Лаурі Хуссар. Сторони мали нагоду обмінятися думками з питань українсько­естонської співпраці. Очільниця уряду подякувала Естонії за послідовну підтримку України в усіх вимірах, зокрема нашої енергетики минулої зими.

«Парламент Естонії став одним з перших, хто ратифікував розширену часткову угоду про створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а згодом конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для розгляду позовів щодо відшкодування Україні збитків, завданих агресією рф», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр висловила вдячність естонським партнерам за принципову позицію і солідарність з Україною для забезпечення справедливості для наших людей і покарання агресора.

Під час саміту в Дубровнику Юлія Свириденко обговорила з міністром енергетики США Крісом Райтом питання щодо перебудови енергосистеми та підготовку до періоду пікового споживання електроенергії влітку. За словами Юлії Свириденко, плани стійкості регіонів, які активно втілює уряд, враховують уроки масованих атак росії на енергетичну інфраструктуру минулої зими. Окрему увагу приділено необхідності захисту об’єктів водопостачання та водовідведення з огляду на спроби агресора їх уражати.

«Для нас важливо, щоб Україна та США розвивали співпрацю в енергетичній галузі, зокрема через спільні проєкти з державною групою «Нафтогаз». Запрошуємо американські компанії до співпраці у відновленні газової інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих обстрілів, а також до налагодження довгострокової співпраці для модернізації та заміни застарілого обладнання», — наголосила очільниця уряду.

Частина відповідних проєктів перебуває на розгляді Американсько­українського інвестиційного фонду відбудови (URIF), який невдовзі відзначатиме річницю створення.

Окремо Юлія Свириденко наголосила на важливості співпраці з EXIM Bank для підтримки реалізації основних енергетичних проєктів і посилення енергетичної стійкості України. Також сторони обговорили ситуацію на глобальному паливному ринку, зокрема з огляду на ситуацію в Ормузькій протоці.

Прем’єр­міністр запросила міністра енергетики США відвідати Україну.

